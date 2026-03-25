Чи повірили ринки у мир США та Ірану: що відбувається з цінами на нафту

Світові ціни на нафту зранку 25 березня пішли вниз на тлі новин про активізацію дипломатичних зусиль США щодо припинення конфлікту з Іраном. Про це повідомляє Bloomberg.

Станом на ранок нафта марки Brent подешевшала на 4,03 долара – до 96,20 долара за барель. Водночас американська WTI втратила 3,22 долара і торгувалася на рівні 89,13 долара за барель.

За інформацією джерел, знайомих із ситуацією, Вашингтон розробив план із 15 пунктів, спрямований на завершення війни. Водночас напередодні з’являлися повідомлення про відправлення близько 2 тисяч американських військових до Ірану для послаблення контролю Тегерана над Ормузькою протокою.

Деталі мирної ініціативи залишаються неясними. Президент США Дональд Трамп раніше заявляв, що будь-яка угода має передбачати повну відмову Ірану від отримання ядерної зброї та збагачення радіоактивних матеріалів. Наразі також невідомо, чи підтримує такий підхід Ізраїль.

У Білому домі водночас наголошують: військові операції тривають, хоча з’явилося "вікно можливостей" для дипломатичного врегулювання.

Додатковий тиск на ситуацію чинить і Китай. Міністр закордонних справ Ван І закликав Тегеран якнайшвидше розпочати переговори зі США. Це має особливе значення, адже Китай є головним покупцем іранської нафти.

Експерти попереджають: говорити про стабілізацію зарано. Представник Westpac Роберт Ренні зазначає, що сторони відійшли від сценарію масштабної ескалації, однак шлях до миру буде складним через взаємну недовіру.

Своєю чергою стратег Saxo Markets Чару Чанана підкреслює: зниження цін лише свідчить про зменшення "премії за ризик", але Іран заперечує прямі переговори, а військова активність у регіоні не спадає.

Таким чином, нафтовий ринок реагує на дипломатію, однак залишається вразливим до будь-якого нового загострення.

