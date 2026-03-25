Поверили ли рынки в мир США и Ирана: что происходит с ценами на нефть
Поверили ли рынки в мир США и Ирана: что происходит с ценами на нефть

Цены упали после дипломатических сигналов Вашингтона, однако военная активность и недоверие сторон удерживают инвесторов в напряжении

25 марта 2026, 13:10
Кравцев Сергей

Мировые цены на нефть с утра 25 марта пошли вниз на фоне новостей об активизации дипломатических усилий США по прекращению конфликта с Ираном. Об этом сообщает Bloomberg.

Цены на нефть. Фото: из открытых источников

По состоянию на утро нефть марки Brent подешевела на 4,03 доллара – до 96,20 доллара за баррель. В то же время американская WTI потеряла 3,22 доллара и торговалась на уровне 89,13 доллара за баррель.

По информации источников, знакомых с ситуацией, Вашингтон разработал план по 15 пунктам, направленный на завершение войны. В то же время накануне появлялись сообщения об отправке около 2 тысяч американских военных в Иран для ослабления контроля Тегерана над Ормузским проливом.

Детали мирной инициативы остаются неясными. Президент США Дональд Трамп ранее заявлял, что любое соглашение должно предусматривать полный отказ Ирана от получения ядерного оружия и обогащения радиоактивных материалов. Пока неизвестно, поддерживает ли такой подход Израиль.

В Белом доме одновременно подчеркивают: военные операции продолжаются, хотя появилось "окно возможностей" для дипломатического урегулирования.

Дополнительное давление на ситуацию оказывает и Китай. Министр иностранных дел Ван И призвал Тегеран как можно скорее начать переговоры с США. Это имеет особое значение, ведь Китай является основным покупателем иранской нефти.

Эксперты предупреждают: говорить о стабилизации рано. Представитель Westpac Роберт Ренни отмечает, что стороны отошли от сценария масштабной эскалации, однако путь к миру будет сложным из-за взаимного недоверия.

В свою очередь, стратег Saxo Markets Чару Чанана подчеркивает: снижение цен лишь свидетельствует об уменьшении "премии за риск", но Иран отрицает прямые переговоры, а военная активность в регионе не спадает.

Таким образом, нефтяной рынок реагирует на дипломатию, однако остается уязвимым к любому новому обострению.

