Чи планує Зеленський іти на нові вибори в Україні: глава держави здивував умовою і термінами

Президент України Володимир Зеленський поділився своєю позицією щодо проведення виборів у країні та можливості свого повторного балотування. Інтерв’ю з главою держави опублікувало італійське видання Corriere.

Фото: з відкритих джерел

Зеленський наголосив, що головним питанням для держави є не його особисті політичні амбіції, а те, коли Україна буде готова організувати безпечний виборчий процес. Президент підкреслив, що голосування не може відбуватися під час тимчасового перемир’я і стане можливим лише після повного завершення війни.

"Справжнє питання: коли ми зможемо провести вибори? Вони точно відбудуться після закінчення війни, а не під час тимчасового припинення вогню", — заявив Зеленський.

Водночас президент утримався від прямої відповіді щодо власного бажання брати участь у майбутніх виборах. Він пояснив, що остаточне рішення щодо балотування буде залежати від запиту суспільства, адже думка українців має першорядне значення. Таким чином, він акцентував увагу на безпеці та стабільності держави як ключових умовах для демократичного процесу.

"І я зовсім не впевнений, що балотуватимуся; подивлюся, чого хочуть українці", — резюмував глава держави.

