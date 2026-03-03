Президент Украины Владимир Зеленский поделился своей позицией по проведению выборов в стране и возможности своего повторного баллотирования. Интервью с главой государства опубликовало итальянское издание Corriere.

Фото: из открытых источников

Зеленский подчеркнул, что главным вопросом для государства не его личные политические амбиции, а то, когда Украина будет готова организовать безопасный избирательный процесс. Президент подчеркнул, что голосование не может проходить во время временного перемирия и станет возможным только после полного завершения войны.

"Настоящий вопрос: когда мы сможем провести выборы? Они точно состоятся после окончания войны, а не во время временного прекращения огня", — заявил Зеленский.

В то же время, президент воздержался от прямого ответа относительно собственного желания участвовать в предстоящих выборах. Он пояснил, что окончательное решение о баллотировании будет зависеть от запроса общества, ведь мнение украинцев имеет первостепенное значение. Таким образом он акцентировал внимание на безопасности и стабильности государства как ключевых условиях для демократического процесса.

"И я совсем не уверен, что буду баллотироваться; посмотрю, чего хотят украинцы", — резюмировал глава государства.

Портал "Комментарии" уже писал , что обострение напряженности в Ормузском проливе из-за угрозы Ирану для танкеров способствует значительному повышению мировых цен на нефть. Аналитики предупреждают, что дальнейший рост "черного золота" может увеличить нефтегазовые доходы Российской Федерации, что в долгосрочной перспективе усугубит ее финансовую состоятельность в войне против Украины.