logo

BTC/USD

90970

ETH/USD

3114.57

USD/UAH

43.23

EUR/UAH

50.6

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество события Планирует ли Зеленский идти на новые выборы в Украине: глава государства удивил условием и сроками
commentss НОВОСТИ Все новости

Планирует ли Зеленский идти на новые выборы в Украине: глава государства удивил условием и сроками

Зеленский сообщил, когда страна будет готова организовать безопасные выборы

3 марта 2026, 12:00
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Клименко Елена

Президент Украины Владимир Зеленский поделился своей позицией по проведению выборов в стране и возможности своего повторного баллотирования. Интервью с главой государства опубликовало итальянское издание Corriere.

Планирует ли Зеленский идти на новые выборы в Украине: глава государства удивил условием и сроками

Фото: из открытых источников

Зеленский подчеркнул, что главным вопросом для государства не его личные политические амбиции, а то, когда Украина будет готова организовать безопасный избирательный процесс. Президент подчеркнул, что голосование не может проходить во время временного перемирия и станет возможным только после полного завершения войны.

"Настоящий вопрос: когда мы сможем провести выборы? Они точно состоятся после окончания войны, а не во время временного прекращения огня", — заявил Зеленский.

В то же время, президент воздержался от прямого ответа относительно собственного желания участвовать в предстоящих выборах. Он пояснил, что окончательное решение о баллотировании будет зависеть от запроса общества, ведь мнение украинцев имеет первостепенное значение. Таким образом он акцентировал внимание на безопасности и стабильности государства как ключевых условиях для демократического процесса.

"И я совсем не уверен, что буду баллотироваться; посмотрю, чего хотят украинцы", — резюмировал глава государства.

Портал "Комментарии" уже писал , что обострение напряженности в Ормузском проливе из-за угрозы Ирану для танкеров способствует значительному повышению мировых цен на нефть. Аналитики предупреждают, что дальнейший рост "черного золота" может увеличить нефтегазовые доходы Российской Федерации, что в долгосрочной перспективе усугубит ее финансовую состоятельность в войне против Украины.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:

Новости

Все новости