Чи отримає Україна «Томагавки»: чого очікувати від зустрічі Трампа та Зеленського

З огляду на попередні заяви Дональда Трампа, які прозвучали напередодні, стає очевидним, що переговори з Володимиром Зеленським у Вашингтоні не будуть простими і прямолінійними. Такий прогноз озвучила експерт Українського інституту політики Єва Антоненко.

Ракета Tomahawk. Фото: з відкритих джерел

"Заява Трампа про бажання України отримати ракети "Томагавк" – хід, який варто розглядати під кількома кутами, головними з яких є потенційна ескалація війни та перемовний кейс. Пам’ятаймо, що тема завершення війни в Україні була однією з ключових під час його передвиборчої кампанії. Трамп міг навмисно озвучити цю інформацію, щоб оцінити реакцію української та російської сторін. Тому ракети "Томагавк" можуть бути використані як розмінна монета у майбутніх переговорах і форма тиску на Росію", – зазначила експерт.

Крім того, додає Єва Антоненко, Трамп може запропонувати їх в обмін на певні поступки з боку України, які відповідатимуть його стратегічним інтересам.

"На даному етапі отримання Україною ракет "Томагавк" має певні важливі складнощі. Ключовою складністю є перспектива ескалації конфлікту, адже передача такої високоточної зброї великої дальності суттєво змінить баланс сил у регіоні та може призвести до непередбачуваної ескалації з боку Росії. Україна не має наземних або морських платформ для запуску "Томагавків". Для цього потрібна американська система "Тифон" або X-MAV (наземні версії корабельної вертикальної пускової установки Mk41), передача яких також може наблизити США до прямої конфронтації з Росією", – зазначила експерт.

За її словами, Трамп неодноразово підкреслював свої начебто хороші стосунки з очільником РФ, і питання у тому, чи піде він на прямий розрив цих стосунків задля інтересів України. Адже історія його стосунків з президентом Зеленським значно складніша.

"Обслуговування та використання "Томагавків" потребує складного технічного забезпечення та навчання особового складу, на що потрібні значні кошти та час. Крім того, адміністрація США може побоюватися політичних наслідків такого рішення, особливо з огляду на внутрішню політичну ситуацію та майбутні вибори", – зазначила Єва Антоненко.

Вона підсумовує, зважаючи на риторику Трампа, він, імовірно, може бути зацікавленим у таких аспектах, як: відновленні переговорного процесу з Росією (мирне вирішення конфлікту відповідає його передвиборчій риториці); на подальшому перекладанні фінансового боку підтримки України на країни Європи; на просуванні інтересів американських енергетичних компаній та збільшенні постачання американського газу в країни Європи, включно з Україною.

"Тобто, питання отримання Україною "Томагавків" наразі лишається відкритим і може стати інструментом тиску та торгу, результати якого залежатимуть від того, наскільки Зеленському вдасться відстояти національні інтереси України та знайти місця їх перетину з інтересами США. Хоча технічно постачання "Томагавків" виглядає складним, політична воля з боку Трампа може стати вирішальним фактором", – резюмувала Єва Антоненко.

