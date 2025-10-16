Получит ли Украина «Томагавки»: чего ждать от встречи Трампа и Зеленского

Учитывая предыдущие заявления Дональда Трампа, становится очевидным, что переговоры с Владимиром Зеленским в Вашингтоне не будут простыми и прямолинейными. Такой прогноз озвучила эксперт Украинского института политики Ева Антоненко.

Ракета Tomahawk. Фото: из открытых источников

"Заявление Трампа о желании Украины получить ракеты "Томагавк" – ход, который следует рассматривать под несколькими углами, главными из которых потенциальная эскалация войны и переговорный кейс. Помните, что тема завершения войны в Украине была одной из ключевых во время его предвыборной кампании. Трамп мог специально озвучить эту информацию, чтобы оценить реакцию украинской и российской сторон. Поэтому ракеты "Томагавк" могут быть использованы в качестве разменной монеты в будущих переговорах и форма давления на Россию", – отметила эксперт.

Кроме того, добавляет Ева Антоненко, Трамп может предложить их в обмен на некоторые уступки со стороны Украины, которые будут отвечать его стратегическим интересам.

"На данном этапе получения Украиной ракет "Томагавк" испытывает определенные важные сложности. Ключевая сложность – перспектива эскалации конфликта, ведь передача такого высокоточного оружия большой дальности существенно изменит баланс сил в регионе и может привести к непредсказуемой эскалации со стороны России. У Украины нет наземных или морских платформ для запуска "Томагавков". Для этого нужна американская система Тифон или X-MAV (наземные версии корабельной вертикальной пусковой установки Mk41), передача которых также может приблизить США к прямой конфронтации с Россией", – отметила эксперт.

По ее словам, Трамп неоднократно подчеркивал свои вроде бы хорошие отношения с главой РФ, и вопрос о том, пойдет ли он на прямой разрыв этих отношений ради интересов Украины. Ведь история его отношений с президентом Зеленским гораздо сложнее.

"Обслуживание и использование "Томагавков" требует сложного технического обеспечения и обучения личного состава, на что требуются значительные средства и время. Кроме того, администрация США может опасаться политических последствий такого решения, особенно с учетом внутренней политической ситуации и предстоящих выборов", – отметила Ева Антоненко.

Она заключает, ввиду риторики Трампа, он, вероятно, может быть заинтересован в таких аспектах, как: возобновлении переговорного процесса с Россией (мирное разрешение конфликта соответствует его предвыборной риторике); на дальнейшем переводе финансовой стороны поддержки Украины в страны Европы; на продвижении интересов американских энергетических компаний и увеличении поставок американского газа в страны Европы, включая Украину.

"То есть вопрос получения Украиной "Томагавков" остается открытым и может стать инструментом давления и торга, результаты которого будут зависеть от того, насколько Зеленскому удастся отстоять национальные интересы Украины и найти места их пересечения с интересами США. Хотя технически поставки "Томагавков" выглядят сложными, политическая воля со стороны Трампа может стать решающим фактором", – резюмировала Ева Антоненко.

