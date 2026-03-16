Чи готові українці до референдуму щодо мирної угоди з РФ: настрої змінилися

Більшість наших співвітчизників підтримують ідею проведення референдуму щодо мирної угоди. Водночас є тенденція до погіршення ставлення до цієї ідеї. Як повідомляє портал "Коментарі", про це свідчать результати опитування Київського міжнародного інституту соціології (КМІС).

Референдум в Україні.

Наразі таку ініціативу підтримують 50% респондентів, хоча ще у середині січня цей показник становив 55%. Водночас, з 32% до 40% збільшилася кількість тих, хто виступає проти.

Точнісінько б взяли участь у референдумі у разі його проведення 31% респондентів. Ще 33% повідомили, що скоріше братимуть участь.

Звідси можна зробити висновок, що 64% респондентів готові проголосувати, хоча твердо це робити збирається лише половина. 30% респондентів відповіли, що точно чи скоріше не візьмуть участь у голосуванні.

У КМІС кажуть, що ідею референдуму значно більше схвалюють громадяни, які готові припускати саму ідею виведення ЗСУ з Донбасу в обмін на гарантії безпеки. Зокрема, серед них 71% схвалюють ідею референдуму, не підтримують – 25%.

Серед українців, які категорично проти такої пропозиції щодо Донбасу, 39% схвалюють проведення референдуму, 48% його не підтримують, 13% не визначились.

Читайте також на порталі "Коментарі" — з цього питання не буде компромісу: яку жорстку вимогу Київ виставив ЄС.

Також видання "Коментарі" повідомляло — Володимир Зеленський прокоментував питання територій на переговорах.



