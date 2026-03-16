logo

BTC/USD

73264

ETH/USD

2260.37

USD/UAH

44.14

EUR/UAH

50.67

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Готовы ли украинцы к референдуму по мирному соглашению с РФ: настроения изменились
НОВОСТИ

Готовы ли украинцы к референдуму по мирному соглашению с РФ: настроения изменились

Точно приняли бы участие в референдуме в случае его проведения 31% респондентов

16 марта 2026, 12:11
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

Большинство наших соотечественников поддерживают идею проведения референдума по мирному соглашению. В то же время есть тенденция к ухудшению отношения к этой идее. Как передает портал "Комментарии", об этом свидетельствуют результаты опроса Киевского международного института социологии (КМИС).

Референдум в Украине. Фото: из открытых источников

На данный момент такую инициативу поддерживают 50% респондентов, хотя еще в середине января этот показатель составлял 55%. В то же время с 32% до 40% увеличилось количество тех, кто выступает против.

Точно приняли бы участие в референдуме в случае его проведения 31% респондентов. Еще 33% сообщили, что скорее будут участвовать.

Отсюда можно прийти к выводу, что 64% респондентов готовы проголосовать, хотя твердо это делать собирается только половина. 30% респондентов ответили, что точно или скорее не примут участие в голосовании.

В КМИС говорят, что идею референдума значительно больше одобряют граждане, которые готовы допускают саму идею вывода ВСУ с Донбасса в обмен на гарантии безопасности. В частности, среди них 71% одобряют идею референдума, не поддерживают — 25%.

Среди украинцев, которые категорически против такого предложения по Донбассу, 39% одобряют проведение референдума, 48% его не поддерживают, 13% не определились.                                                                

Читайте также на портале "Комментарии" — по этому вопросу компромисса не будет: какое жесткое требование Киев выставил ЕС.

Также издание "Комментарии" сообщало – Владимир Зеленский прокомментировал вопросы территорий на переговорах.




Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://kiis.com.ua/?lang=ukr&cat=reports&id=1594&page=1
Теги:

Новости

Все новости