Чи є, де людям ховатися від бомбардувань РФ на Закарпатті: що показали оновлені цифри

На Закарпатті майже 500 споруд цивільного захисту наразі не мають статусу повністю готових до використання. Про це свідчать дані Закарпатської обласної військової адміністрації, отримані інтернет-порталом "Коментарі" у відповідь на журналістський запит.

Укриття

Загалом на території області обліковується 2322 споруди цивільного захисту. Із них 1866 визнані готовими до використання під час надзвичайної ситуації, ще 274 мають статус обмежено готових.

Водночас 182 споруди в області наразі вважаються не готовими до використання. Таким чином, загальна кількість укриттів, які або потребують доопрацювання, або взагалі не можуть бути повноцінно використані за призначенням, становить 456.

У процентному співвідношенні це близько 19,6% від загальної кількості споруд. Тобто приблизно кожне п’яте укриття на Закарпатті наразі не має статусу повністю готового.

Водночас відповідь ОВА не містить окремої інформації про те, скільки саме укриттів було приведено до належного стану протягом 2026 року. Тож за наданими даними оцінити динаміку облаштування захисних споруд за поточний рік неможливо.

Найбільша частина мережі – 1866 споруд – перебуває у категорії готових. Однак на тлі повномасштабної війни питання доступності та фактичного стану укриттів залишається одним із ключових елементів безпеки цивільного населення.

Особливу увагу привертають 182 споруди, які офіційно визначені як не готові. Це означає, що майже 8% усіх облікованих на Закарпатті захисних споруд потребують приведення до стану, за якого їх можна буде використовувати за призначенням.

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