Есть ли, где людям прятаться от бомбардировок РФ на Закарпатье: что показали обновленные цифры

В Закарпатье почти 500 сооружений гражданской защиты пока не имеют статуса полностью готовых к использованию. Об этом свидетельствуют данные Закарпатской областной военной администрации, полученные интернет-порталом "Комментарии" в ответ на журналистский запрос.

Укрытие

В общей сложности на территории области учитывается 2322 сооружения гражданской защиты. Из них 1866 признаны готовыми к использованию в чрезвычайной ситуации, еще 274 имеют статус ограниченно готовых.

В то же время 182 сооружения в области считаются не готовыми к использованию. Таким образом, общее количество укрытий, которые или нуждаются в доработке, или вообще не могут быть полноценно использованы по назначению, составляет 456.

В процентном соотношении это около 19,6% общего количества сооружений. То есть, примерно каждое пятое укрытие на Закарпатье пока не имеет статуса полностью готового.

В то же время, ответ ОВА не содержит отдельной информации о том, сколько именно укрытий было приведено в надлежащее состояние в течение 2026 года. Так что по предоставленным данным оценить динамику устройства защитных сооружений за текущий год невозможно.

Наибольшая часть сети – 1866 построек – находится в категории готовых. Однако на фоне полномасштабной войны вопрос доступности и фактического состояния укрытий остается одним из ключевых элементов безопасности гражданского населения.

Особое внимание привлекают 182 сооружения, официально определенные как не готовые. Это означает, что почти 8% всех учтенных в Закарпатье защитных сооружений нуждаются в приведении в состояние, при котором их можно будет использовать по назначению.

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