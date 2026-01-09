logo_ukra

Чи довго киянам доведеться бути без тепла після обстрілу РФ: озвучено однозначний прогноз
commentss НОВИНИ Всі новини

Чи довго киянам доведеться бути без тепла після обстрілу РФ: озвучено однозначний прогноз

Російські удари по Києву зосередилися на Лівобережжі та важливих теплових об’єктах

9 січня 2026, 14:05
Автор:
Клименко Елена

Після масштабного удару по енергетичній інфраструктурі Києва фахівці зосередилися на відновленні опалення в місті. Директор Центру досліджень енергетики Олександр Харченко повідомив під час брифінгу, що більшість киян можуть отримати тепло вже сьогодні.

Чи довго киянам доведеться бути без тепла після обстрілу РФ: озвучено однозначний прогноз

Фото: з відкритих джерел

"Протягом дня опалення буде відновлено у більшості районів. Лівий берег повертається до нормального теплопостачання швидше, а на деяких ділянках Правого берега процес може тривати довше", — зазначив Харченко. 

За його словами, атака зосереджувалася переважно на Лівому березі та на ключових об’єктах теплопостачання й електропостачання у столиці.

Щодо електропостачання, експерт повідомив, що близько 470 тисяч абонентів у Києві наразі залишаються без світла через удари по ТЕЦ та підстанціях. Він додав, що, за попередніми оцінками, серйозних пошкоджень, які могли б спричинити катастрофу, немає.

"Я очікую, що до кінця дня більшість абонентів знову матиме електроенергію. Відновлювальні роботи вже тривають, але за нинішніх погодних умов процес фізично буде йти повільніше", — пояснив Харченко.

Наразі спеціалісти продовжують роботу над відновленням інфраструктури, щоб забезпечити стабільне тепло і світло для мешканців. Ситуація контрольована, а відновлення йде за планом, незважаючи на складні погодні умови та масштаби ушкоджень. Міська влада закликає жителів зберігати спокій і дотримуватися рекомендацій енергетиків під час робіт з відновлення.

Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
