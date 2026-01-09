logo

Долго ли киевлянам придется быть без тепла после обстрела РФ: озвучен однозначный прогноз
commentss НОВОСТИ Все новости

Долго ли киевлянам придется быть без тепла после обстрела РФ: озвучен однозначный прогноз

Российские удары по Киеву сосредоточились на Левобережье и важных тепловых объектах

9 января 2026, 14:05
После масштабного удара по энергетической инфраструктуре Киева специалисты сосредоточились на возобновлении отопления в городе. Директор Центра исследований энергетики Александр Харченко сообщил во время брифинга, что большинство киевлян может получить тепло уже сегодня.

Долго ли киевлянам придется быть без тепла после обстрела РФ: озвучен однозначный прогноз

Фото: из открытых источников

"В течение дня отопление будет восстановлено в большинстве районов. Левый берег возвращается к нормальному теплоснабжению быстрее, а на некоторых участках Правого берега процесс может длиться дольше", – отметил Харченко.

По его словам, атака была сосредоточена преимущественно на Левом берегу и на ключевых объектах теплоснабжения и электроснабжения в столице.

Относительно электроснабжения эксперт сообщил, что около 470 тысяч абонентов в Киеве пока остаются без света из-за ударов по ТЭЦ и подстанциям. Он добавил, что, по предварительным оценкам, серьезных повреждений, которые могли бы повлечь за собой катастрофу, нет.

"Я ожидаю, что до конца дня большинство абонентов снова будет иметь электроэнергию. Восстановительные работы уже продолжаются, но в нынешних погодных условиях процесс физически будет идти медленнее", — объяснил Харченко.

Специалисты продолжают работу над восстановлением инфраструктуры, чтобы обеспечить стабильное тепло и свет для жителей. Ситуация контролируется, а восстановление идет по плану, несмотря на сложные погодные условия и масштабы повреждений. Городские власти призывают жителей сохранять спокойствие и соблюдать рекомендации энергетиков во время работ по восстановлению.

