Чи дійсно ціни на АЗС підскочать на гривню і більше: що буде з пальним із жовтня

Україна з 1 жовтня має намір відправляти на лабораторні дослідження індійський дизель, який частково виробляється з російської нафти, а також може вжити аналогічних заходів щодо нафтопродуктів, які постачаються з румунського порту Констанца. Як це може відобразитися на цінах на АЗС, видання "Коментарі" розбиралося, вивчивши думки експертів.

У нас може з'явитись "легкий дефіцит" палива

Засновник групи компанії Prime, паливний експерт Дмитро Леушкін, в інтерв'ю "УНІАН" висловив думку, що обмеження на постачання дизеля з Індії не вплине на ціни на бензин та дизель на українських АЗС, бо на ринку достатньо ресурсу, щоби перекрити ці обсяги. А ось санкції щодо палива, що постачається з порту Констанца, можуть призвести до тимчасового дефіциту сировини та потягнути ціни нагору.

"Якщо у нас відновиться "легкий дефіцит" (палива – ред.), через те, що ми не зможемо законтрактувати оперативно паливо (наприклад, нам не дадуть можливості купувати його з Констанци), будемо жабратися по Orlen та Helleniс Petroleum. У такому разі буде ажіотажна націнка, а вартість палива тимчасово зросте, орієнтовно, до 1,5 гривні за літр", — зазначив експерт, додавши, що альтернативою може стати, наприклад, паливо зі США чи Ізраїлю або додаткові обсяги з Польщі", – зазначив експерт.

Аналітик зазначає, що відсоток, на який зросте вартість, також залежатиме від того, чи зможе президент США Дональд Трамп переконати Європу оперативно відмовитися від російської нафти.

Дмитро Леушкін нагадав, що Україна отримує паливо, зокрема, з Угорщини та Словаччини, яке виготовлено з російської сировини.

"Якщо Європа відмовиться від російської нафти, то ми переходимо на ціни польського Orlen (і Hellenіс Petroleum (найбільша нафтопереробна компанія в Греції — ред.). І це, орієнтовно на 50 копійок-гривню дорожче", — каже аналітик.

Дмитро Лєушкін додав, що проблема навіть не в ціні нафтопродуктів, а їх наявності, тому що "вільних ресурсів у Європі зараз особливо немає". Експерт зазначив, що паливо, виготовлене з російської нафти, становить до 25% українського ринку.

Констанца – це чверть нашого ринку дизпалива

Директор консалтингової компанії "А-95" Сергій Куюн в ефірі "ТСН" заявив, що ціни на бензин, дизпаливо та автогаз восени 2025 року можуть зрости і заправити автомобіль вийде дорожче, адже запровадження санкцій проти румунського порту Констанца може призвести до подорожчання і на АЗС.

Як з'ясувалося, під спідницею індійських санкцій сховали ще одні проти найбільшого румунського порту Констанца. Тобто всі вантажі звідти хочуть прирівняти до індійських", — зазначив експерт.

Як пояснив Сергій Куюн, зараз через цей порт поставляється близько 25% всього дизельного імпорту.

"Констанца – це чверть нашого ринку дизпалива. Замістити такі обсяги неможливо, і жодна державна компанія цього не зробить", — наголосив експерт.

За його оцінками, у разі обмежень ринок буде змушений переорієнтуватися на інші джерела — Грецію, Італію або турецький НПЗ Star, що належить SOCAR. Водночас це призведе до підвищення вартості не лише пального з південного напрямку, а й постачання з Польщі та інших західних каналів.

