Действительно ли цены на АЗС подскочат на гривну и больше: что будет с горючим с октября

Украина с 1 октября намерена отправлять на лабораторные исследования индийский дизель, который частично производится из российской нефти, а также может принять аналогичные меры в отношении нефтепродуктов, поставляемых из румынского порта Констанца. Как это может отобразиться на ценах на АЗС издание "Комментарии" разбиралось, изучив мнения экспертов.

У нас может появиться "легкий дефицит" топлива

Основатель группы компании Prime, топливный эксперт Дмитрий Леушкин, в интервью "УНИАН" высказал мнение, что ограничения на поставки дизеля из Индии не повлияет на цены на бензин и дизель на украинских АЗС, потому что на рынке достаточно ресурса, чтобы перекрыть эти объемы. А вот санкции в отношении топлива, которое поставляется из порта Констанца, могут привести к временному дефициту сырья и потянуть цены вверх.

"Если у нас восстановится "легкий дефицит" (топлива – ред.), из-за того, что мы не сможем законтрактовать оперативно топливо (например, нам не дадут возможности покупать его из Констанцы), будем побираться по Orlen и Helleniс Petroleum. В таком случае будет ажиотажная наценка, а стоимость топлива временно возрастет, ориентировочно, до 1,5 гривны за литр", — отметил эксперт, добавив, что альтернативой может стать, например, топливо из США или Израиля или дополнительные объемы из Польши", – отметил эксперт.

Аналитик отмечает, процент, на который вырастет стоимость, также будет зависеть от того, сможет ли президент США Дональд Трамп убедить Европу оперативно отказаться от российской нефти.

Дмитрий Леушкин напомнил, что Украина получает топливо, в частности, из Венгрии и Словакии, которое произведено из российского сырья.

"Если Европа откажется от российской нефти, то мы переходим на цены польского Orlen ( и Hellenіс Petroleum (крупнейшей нефтеперерабатывающая компания в Греции — ред.). И это, ориентировочно на 50 копеек-гривну дороже", – говорит аналитик.

Дмитрий Леушкин добавил, что проблема даже не в цене нефтепродуктов, а их наличии, потому что "свободных ресурсов в Европе сейчас особо нет". Эксперт отметил, что топливо, произведенное из российской нефти, составляет до 25% украинского рынка.

Констанца – это четверть нашего рынка дизтоплива

Директор консалтинговой компании "А-95" Сергей Куюн в эфире "ТСН" заявил, что цены на бензин, дизтопливо и автогаз осенью 2025 года могут вырасти и заправить автомобиль получится дороже, ведь введение санкций против румынского порта Констанца может привести к удорожанию и на АЗС.

"Как выяснилось, под юбкой индийских санкций спрятали еще одни против крупнейшего румынского порта Констанца. То есть, все грузы оттуда хотят приравнять к индийским", — отметил эксперт.

Как пояснил Сергей Куюн, сейчас через этот порт поставляется около 25% всего дизельного импорта.

"Констанца – это четверть нашего рынка дизтоплива. Заместить такие объемы невозможно, и ни одна государственная компания этого не сделает", — подчеркнул эксперт.

По его оценкам, в случае ограничений, рынок будет вынужден переориентироваться на другие источники – Грецию, Италию или турецкий НПЗ Star, принадлежащий SOCAR. В то же время это приведет к повышению стоимости не только горючего с южного направления, но и поставок из Польши и других западных каналов.

