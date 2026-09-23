Чи чекати військовим на підвищення зарплат: у Раді ухвалили рішення

Грошове забезпечення українських військовослужбовців виплачується у штатному режимі, проте раніше обіцяного підвищення зарплат зараз не варто очікувати. Причина – відсутність коштів у державному бюджеті. Про це заявив народний депутат від "Слуги народу" Богдан Кіцак в ефірі "Новини.LIVE".

Бюджет-2027

За словами парламентаря, витрати на Сили оборони належать до захищених статей бюджету. Тому фінансування армії держава забезпечує у пріоритетному порядку, і затримок із виплатами військовим не передбачається.

Водночас ситуація з іншими державними видатками значно складніша. Кіцак зазначив, що проблеми виникають із фінансуванням капітальних витрат – зокрема, модернізації, інфраструктурних проектів, будівництва доріг та забезпечення житлом внутрішньо переміщених осіб. У таких напрямках доводиться визначати черговість фінансування.

Окремий блок питань стосується законодавчого та нормативного забезпечення виплат військовослужбовцям. Як розповів депутат, для повного врегулювання низки процедур Кабінету міністрів необхідно ухвалити 44 постанови та розпорядчі акти. Крім того, Верховна Рада має розглянути відповідні законопроекти, які зараз готуються до другого читання.

За словами Кіцака, саме із цією роботою пов'язана нинішня пауза у діяльності парламенту. Активні голосування щодо підготовлених документів, як очікується, мають відбутися 13-15 жовтня.

При цьому збільшити грошове забезпечення військових на 10 тисяч гривень, які раніше обговорювалися, зараз неможливо. Депутат пояснив це недоліком міжнародної фінансової допомоги. Таким чином, поки що йдеться про збереження діючого рівня виплат, а не про його підвищення.

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