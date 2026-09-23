Ждать ли военным повышения зарплат: в Раде приняли решение

Денежное довольствие украинских военнослужащих выплачивается в штатном режиме, однако ранее обещанного повышения зарплат сейчас ожидать не стоит. Причина – отсутствие необходимых средств в государственном бюджете. Об этом заявил народный депутат от "Слуги народа" Богдан Кицак в эфире "Новини.LIVE".

Бюджет-2027

По словам парламентария, расходы на Силы обороны относятся к защищенным статьям бюджета. Поэтому финансирование армии государство обеспечивает в приоритетном порядке, и задержек с выплатами военным не предусматривается.

В то же время ситуация с другими государственными расходами значительно сложнее. Кицак отметил, что проблемы возникают с финансированием капитальных расходов – в частности, модернизации, инфраструктурных проектов, строительства дорог и обеспечения жильем внутренне перемещенных лиц. По таким направлениям приходится определять очередность финансирования.

Отдельный блок вопросов касается законодательного и нормативного обеспечения выплат военнослужащим. Как рассказал депутат, для полного урегулирования ряда процедур Кабинету министров необходимо принять 44 постановления и распорядительных акта. Кроме того, Верховная Рада должна рассмотреть соответствующие законопроекты, которые сейчас готовятся ко второму чтению.

По словам Кицака, именно с этой работой связана нынешняя пауза в деятельности парламента. Активные голосования по подготовленным документам, как ожидается, должны пройти 13-15 октября.

При этом увеличить денежное довольствие военных на ранее обсуждавшиеся 10 тысяч гривен сейчас невозможно. Депутат объяснил это недостатком международной финансовой помощи. Таким образом, речь пока идет о сохранении действующего уровня выплат, а не о его повышении.

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