Чи будуть вибори у 2026 році: яка криза в Україні лише посилиться

Наступний рік стане роком поглиблення управлінської кризи. І це не залежатиме від того, відбудуться вибори чи ні. Україна уже багато років живе в системній управлінській кризі, коріння якої іде від ручного управління і системи арбітражу періоду Кучми. На жаль, на сьогодні ця система влаштовує еліти і ніхто не хоче навіть поставити діагноз, не кажучи вже про спроби подумати, а як цю проблему можна вирішити. Про це розповів політолог Вадим Денисенко.
Вибори в Україні. Фото: з відкритих джерел
Експерт вважає, що корупція – похідна від управлінської кризи, адже головним джерелом корупції є саме держава, а не певні персони. В той же час антикорупційна система заточена не на системне вирішення проблеми, а виключно на персональні питання, що дає можливість створювати гучні скандали і навіть змінювати політичну коньюнктуру, але не передбачає навіть наближення до вирішення системних питань. І тут вина лежить перш за все на політиках та експертному середовищі, яких влаштовує такий стан речей.
Окремо Вадим Денисенко висловився щодо можливих виборів президента України, які, на думку політолога, справді мають високі шанси пройти у цьому році.
