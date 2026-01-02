Чи будуть вибори у 2026 році: яка криза в Україні лише посилиться

Наступний рік стане роком поглиблення управлінської кризи. І це не залежатиме від того, відбудуться вибори чи ні. Україна уже багато років живе в системній управлінській кризі, коріння якої іде від ручного управління і системи арбітражу періоду Кучми. На жаль, на сьогодні ця система влаштовує еліти і ніхто не хоче навіть поставити діагноз, не кажучи вже про спроби подумати, а як цю проблему можна вирішити. Про це розповів політолог Вадим Денисенко.

Вибори в Україні. Фото: з відкритих джерел

Експерт вважає, що корупція – похідна від управлінської кризи, адже головним джерелом корупції є саме держава, а не певні персони. В той же час антикорупційна система заточена не на системне вирішення проблеми, а виключно на персональні питання, що дає можливість створювати гучні скандали і навіть змінювати політичну коньюнктуру, але не передбачає навіть наближення до вирішення системних питань. І тут вина лежить перш за все на політиках та експертному середовищі, яких влаштовує такий стан речей.

"2026-й рік призведе до посилення впливів Заходу на кадрову політику держави. Це не дасть жодного управлінського ефекту, а сама державна система все більше буде атомізовуввтися. В країні прискориться відтік дітей не лише через невизначеність, але й через те, що прийняте рішення про різке зменшення шкіл, де можна навчатися після 9 класу", – зазначив експерт.

Окремо Вадим Денисенко висловився щодо можливих виборів президента України, які, на думку політолога, справді мають високі шанси пройти у цьому році.

"Але вони за будь- яких обставин не будуть визнаними РФ. Кремль буде наполягати на голосуванні 10 млн "українців" в Росії, ми на це не підемо, а для Москви важливо продовжити мантру про нелегітимність влади, яку вони повторюють з 2014 року", – зазначив експерт.

