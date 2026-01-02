Будут ли выборы в 2026 году: какой кризис в Украине только усилится

Рубрики
Кравцев Сергей
Следующий год станет годом углубления управленческого кризиса. И это не будет зависеть от того, пройдут выборы или нет. Украина уже много лет живет в системном управленческом кризисе, корни которого уходят от ручного управления и системы арбитража периода Кучмы. К сожалению, сегодня эта система устраивает элиты и никто не хочет даже поставить диагноз, не говоря уже о попытках подумать, а как эту проблему можно решить. Об этом рассказал политолог Вадим Денисенко.
Выборы в Украине. Фото: из открытых источников
Эксперт считает, что коррупция – производная от управленческого кризиса, ведь главным источником коррупции является государство, а не определенные персоны. В то же время антикоррупционная система заточена не на системное решение проблемы, а исключительно на персональные вопросы, позволяющие создавать громкие скандалы и даже изменять политическую коньюнктуру, но не предполагает даже приближение к решению системных вопросов. И здесь вина лежит прежде всего на политиках и экспертной среде, устраиваемых таким положением вещей.
Отдельно Вадим Денисенко высказался по поводу возможных выборов президента Украины, которые, по мнению политолога, действительно имеют высокие шансы пройти в этом году.
