Будут ли выборы в 2026 году: какой кризис в Украине только усилится

Следующий год станет годом углубления управленческого кризиса. И это не будет зависеть от того, пройдут выборы или нет. Украина уже много лет живет в системном управленческом кризисе, корни которого уходят от ручного управления и системы арбитража периода Кучмы. К сожалению, сегодня эта система устраивает элиты и никто не хочет даже поставить диагноз, не говоря уже о попытках подумать, а как эту проблему можно решить. Об этом рассказал политолог Вадим Денисенко.

Выборы в Украине. Фото: из открытых источников

Эксперт считает, что коррупция – производная от управленческого кризиса, ведь главным источником коррупции является государство, а не определенные персоны. В то же время антикоррупционная система заточена не на системное решение проблемы, а исключительно на персональные вопросы, позволяющие создавать громкие скандалы и даже изменять политическую коньюнктуру, но не предполагает даже приближение к решению системных вопросов. И здесь вина лежит прежде всего на политиках и экспертной среде, устраиваемых таким положением вещей.

"2026 год приведет к усилению влияний Запада на кадровую политику государства. Это не даст ни одного управленческого эффекта, а сама государственная система все больше будет атомизироваться. В стране ускорится отток детей не только из-за неопределенности, но и из-за того, что принято решение о резком уменьшении школ, где можно учиться после 9 класса", – отметил эксперт.

Отдельно Вадим Денисенко высказался по поводу возможных выборов президента Украины, которые, по мнению политолога, действительно имеют высокие шансы пройти в этом году.

"Но они при любых обстоятельствах не будут признаны РФ. Кремль будет настаивать на голосовании 10 млн "украинцев" в России, мы на это не пойдем, а для Москвы важно продлить мантру о нелегитимности властей, которую они повторяют с 2014 года", – отметил эксперт.

