Через три роки очікування: сина львівської письменниці «Лемберґа» поховають у Львові

Сина львівської письменниці Олени Чернінької – військового Михайла "Лемберґа" Сцельнікова – поховають у Львові приблизно за два тижні. Його загибель офіційно підтверджена після проведення ДНК-експертизи.

Про це повідомила сама письменниця журналістам "Твого міста". За її словами, збіг результатів порівняльної молекулярної експертизи становить 99,9999%. Інформацію родина отримала з Чернігівського моргу. Таким чином завершилися три роки болісного очікування та невідомості.

Михайло Сцельніков із травня 2023 року вважався зниклим безвісти під час боїв у Бахмуті. Офіційно його статус як зниклого безвісти був зафіксований 20 травня 2023 року. Тривалий час тіло воїна не могли евакуювати з поля бою.

Про місце служби "Лемберґа" раніше повідомляли журналісти "Слідства.Інфо", які посилалися на пресофіцерку 93-ї окремої механізованої бригади. За цими даними, Михайло-Віктор Сцельніков служив у розвідці 3-го механізованого батальйону та загинув під час боїв за Бахмут у травні 2023 року.

Ще в жовтні минулого року Олена Чернінька повідомляла про загибель сина, однак чекала на остаточне підтвердження через ДНК-експертизу. Лише тепер офіційний висновок експертів поставив крапку у справі ідентифікації.

Михайло мав позивний "Лемберґ". Його мати присвятила синові книгу "Лемберг: мамцю, ну не плач", у якій описала історію його служби та тему зниклих безвісти військових. Родина активно привертала увагу до проблеми пошуку та повернення тіл загиблих воїнів.

Окремий резонанс викликала інформація про батька військового – Михайла Сцельнікова-старшого, який є підозрюваним у вбивстві політика Андрія Парубія. У суді він заявляв про намір потрапити на обмін, щоб виїхати до Росії і "шукати тіло свого сина". Водночас мати воїна повідомляла, що родина багато років не підтримувала жодних контактів із затриманим.

Ідентифікація тіла стала для родини важким, але необхідним етапом – можливістю гідно попрощатися із Захисником. Поховання відбудеться у Львові, де він виріс і куди повернеться "на щиті".

