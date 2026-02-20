Через три года ожидания: сына львовской писательницы "Лемберга" похоронят во Львове

Сына львовской писательницы Елены Черненькой – военного Михаила "Лемберга" Сцельникова – похоронят во Львове примерно через две недели. Его гибель официально подтверждена после проведения ДНК-экспертизы.

Об этом сообщила сама писательница журналистам "Твоего города". По ее словам, совпадение результатов сравнительной молекулярной экспертизы составляет 99,9999%. Информацию семья получила из Черниговского морга. Таким образом, завершились три года мучительного ожидания и неизвестности.

Михаил Сцельников с мая 2023 года считался пропавшим без вести во время боев в Бахмуте. Официально его статус как пропавшего без вести был зафиксирован 20 мая 2023 года. Долгое время тело воина не могли эвакуироваться с поля боя.

О месте службы "Лемберга" ранее сообщали журналисты "Следствия.Инфо", ссылавшиеся на пресс-офицер 93-й отдельной механизированной бригады. По этим данным Михаил-Виктор Сцельников служил в разведке 3-го механизированного батальона и погиб во время боев за Бахмут в мае 2023 года.

Еще в октябре прошлого года Елена Черненькая сообщала о гибели сына, однако ждала окончательное подтверждение из-за ДНК-экспертизы. Только теперь официальное заключение экспертов поставило точку в деле идентификации.

У Михаила был позывной "Лемберг". Его мать посвятила сыну книгу "Лемберг: маму, ну не плачь", в которой описала историю его службы и тему пропавших без вести военных. Семья активно обращала внимание на проблему поиска и возвращения тел погибших воинов.

Отдельный резонанс вызвала информация об отце военном — Михаиле Сцельникове-старшем, который подозревается в убийстве политика Андрея Парубия. В суде он заявлял о намерении попасть на обмен, чтобы уехать в Россию и "искать тело своего сына". В то же время мать воина сообщала, что семья многие годы не поддерживала никаких контактов с задержанным.

Идентификация тела стала для семьи трудным, но необходимым этапом – возможностью достойно проститься с Защитником. Похороны пройдут во Львове, где он вырос и куда вернется "на щите".

