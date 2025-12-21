Через обстріли й проблеми на кордоні: Україна терміново запускає додаткові вагони до Кишинева

В Україні терміново посилюють залізничне сполучення з Молдовою на тлі ускладнення перетину кордону іншими видами транспорту. Призначено додаткові групи вагонів на рейси до Кишинева з Одеси та Києва. Про це повідомляє Міністерство розвитку громад та територій України.

Доїхати стане легше: Україна екстрено збільшує кількість місць у поїздах до Кишинева

Рішення ухвалили через наслідки російських обстрілів, які суттєво ускладнили роботу альтернативних логістичних маршрутів і перетин кордону автомобільним транспортом. Саме залізниця наразі залишається найстабільнішим і найбезпечнішим способом пересування.

Квитки на додаткові вагони уже надійшли у продаж. Поїздки будуть доступні на дати, починаючи з 20 грудня.

У міністерстві наголошують, що моніторинг пасажиропотоку триває постійно. За потреби місткість поїздів і надалі збільшуватимуть, щоб забезпечити безперешкодне пересування громадян України та Молдови навіть у складних умовах.

На тлі цього Україна продовжує працювати над ліквідацією наслідків російського терору. РФ щоденно завдає ударів по критичній, портовій та логістичній інфраструктурі, що змушує державу оперативно шукати та запускати альтернативні транспортні рішення.

Нагадаємо, портал "Коментарі" раніше повідомляв, що Укрзалізниця недоотримує 500 грн з кожного квитка.Собівартість перевезення одного пасажира у сегменті купе та плацкарта для Укрзалізниці нині становить у середньому 700–800 гривень. Водночас діючі тарифи покривають лише близько 200 гривень із цієї суми. Найзбитковішими є поїзди, які роблять багато зупинок у невеликих населених пунктах і проходять ділянки, де необхідна теплотяга. У напрямку Карпат, де частина колій не електрифікована, а гірський рельєф не дозволяє запускати велику кількість вагонів, доходність також суттєво знижується. Такими рейсами часто подорожують дитячі групи, що також впливає на загальні показники.