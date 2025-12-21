Из-за обстрелов и проблем на границе: Украина срочно запускает дополнительные вагоны в Кишинев

В Украине срочно усиливают железнодорожное сообщение с Молдовой на фоне усложнения пересечения границы другими видами транспорта. Назначены дополнительные группы вагонов на рейсы в Кишинев из Одессы и Киева. Об этом сообщает Министерство развития общин и территорий Украины .

Доехать станет легче: Украина экстренно увеличивает количество мест в поездах в Кишинев

Решение было принято из-за последствий российских обстрелов , которые существенно усложнили работу альтернативных логистических маршрутов и пересечение границы автомобильным транспортом. Именно железная дорога остается самым стабильным и безопасным способом передвижения .

Билеты на дополнительные вагоны уже поступили в продажу. Поездки будут доступны на даты, начиная с 20 декабря .

В министерстве подчеркивают, что мониторинг пассажиропотока продолжается постоянно . При необходимости емкость поездов и дальше будут увеличивать , чтобы обеспечить беспрепятственное передвижение граждан Украины и Молдовы даже в сложных условиях.

На фоне этого Украина продолжает работать над ликвидацией последствий российского террора . РФ ежедневно наносит удары по критической, портовой и логистической инфраструктуре , что заставляет государство оперативно искать и запускать альтернативные транспортные решения .

Напомним, портал "Комментарии" ранее сообщал , что Укрзализныця недополучает 500 грн с каждого билета. Себестоимость перевозки одного пассажира в сегменте купе и плацкарта для Укрзализныци составляет в среднем 700–800 гривен. В то же время действующие тарифы покрывают всего около 200 гривен из этой суммы. Наиболее убыточны поезда, которые делают много остановок в небольших населенных пунктах и проходят участки, где необходима теплотяга. В направлении Карпат, где часть путей не электрифицирована, а горный рельеф не позволяет запускать большое количество вагонов, доходность существенно снижается. Такими рейсами часто путешествуют детские группы, что также влияет на общие показатели.