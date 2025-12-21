logo

BTC/USD

88023

ETH/USD

2969.18

USD/UAH

42.25

EUR/UAH

49.47

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество события Из-за обстрелов и проблем на границе: Украина срочно запускает дополнительные вагоны в Кишинев
commentss НОВОСТИ Все новости

Из-за обстрелов и проблем на границе: Украина срочно запускает дополнительные вагоны в Кишинев

Из Одессы и Киева расширяют железнодорожное сообщение с Молдовой – билеты уже есть.

21 декабря 2025, 15:21
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Проніна Анна

В Украине срочно усиливают железнодорожное сообщение с Молдовой на фоне усложнения пересечения границы другими видами транспорта. Назначены дополнительные группы вагонов на рейсы в Кишинев из Одессы и Киева. Об этом сообщает Министерство развития общин и территорий Украины .

Из-за обстрелов и проблем на границе: Украина срочно запускает дополнительные вагоны в Кишинев

Доехать станет легче: Украина экстренно увеличивает количество мест в поездах в Кишинев

Решение было принято из-за последствий российских обстрелов , которые существенно усложнили работу альтернативных логистических маршрутов и пересечение границы автомобильным транспортом. Именно железная дорога остается самым стабильным и безопасным способом передвижения .

Билеты на дополнительные вагоны уже поступили в продажу. Поездки будут доступны на даты, начиная с 20 декабря .

В министерстве подчеркивают, что мониторинг пассажиропотока продолжается постоянно . При необходимости емкость поездов и дальше будут увеличивать , чтобы обеспечить беспрепятственное передвижение граждан Украины и Молдовы даже в сложных условиях.

На фоне этого Украина продолжает работать над ликвидацией последствий российского террора . РФ ежедневно наносит удары по критической, портовой и логистической инфраструктуре , что заставляет государство оперативно искать и запускать альтернативные транспортные решения .

Напомним, портал "Комментарии" ранее сообщал , что Укрзализныця недополучает 500 грн с каждого билета. Себестоимость перевозки одного пассажира в сегменте купе и плацкарта для Укрзализныци составляет в среднем 700–800 гривен. В то же время действующие тарифы покрывают всего около 200 гривен из этой суммы. Наиболее убыточны поезда, которые делают много остановок в небольших населенных пунктах и проходят участки, где необходима теплотяга. В направлении Карпат, где часть путей не электрифицирована, а горный рельеф не позволяет запускать большое количество вагонов, доходность существенно снижается. Такими рейсами часто путешествуют детские группы, что также влияет на общие показатели.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:

Новости

Все новости