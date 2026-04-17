Чехія жорстко відреагувала на заяви Медведєва: деталі

МЗС Чехії викликало російського посла через погрози чеським компаніям. Причиною стали заяви Міноборони Росії та Дмитра Медведєва, які Празі довелося офіційно з’ясовувати. Про це повідомили у Міністерстві закордонних справ Чехії.

Рішення про виклик російського дипломата ухвалив міністр закордонних справ Чехії Петр Мацінка. Празі потрібні роз’яснення щодо публічних заяв російського керівництва, у яких низку чеських підприємств було визначено як потенційні об’єкти для атак.

"У зв’язку з повідомленням Міністерства оборони Російської Федерації та подальшими коментарями заступника голови Ради безпеки та колишнього президента Дмитра Медведєва, міністр закордонних справ Петр Мацінка вирішив викликати посла Росії в Празі для пояснення цих заяв чеській стороні", — зазначили у міністерстві.

Заступник голови Ради безпеки РФ Дмитро Медведєв пригрозив ударами по об'єктах у Європі, які, за твердженням Москви, пов'язані з виробництвом дронів для України.

Міністерство оборони Росії оприлюднило перелік підприємств у низці європейських держав, які нібито залучені до виробництва безпілотників та іншого обладнання для української армії. У списку згадуються компанії у Великій Британії, Німеччині, Польщі, Нідерландах, країнах Балтії та Скандинавії.

У російському відомстві вважають, що 26 березня 2026 року керівництво низки європейських країн нібито прийняло рішення про нарощування виробництва та постачання Україні БПЛА для ударів по території Росії.

