Чехия жестко отреагировала на заявления Медведева: детали

МИД Чехии вызвал российского посла из-за угроз чешским компаниям. Причиной послужили заявления Минобороны России и Дмитрия Медведева, которые Праге пришлось официально выяснять. Об этом сообщили в Министерстве иностранных дел Чехии.

Дмитрий Медведев. Фото: из открытых источников

Решение о вызове российского дипломата принял министр иностранных дел Чехии Петр Маценко. Праге нужны разъяснения по поводу публичных заявлений российского руководства, в которых ряд чешских предприятий были определены как потенциальные объекты для атак.

"В связи с сообщением Министерства обороны Российской Федерации и последующими комментариями заместителя председателя Совета безопасности и бывшего президента Дмитрия Медведева, министр иностранных дел Петр Маценко решил вызвать посла России в Праге для объяснения этих заявлений чешской стороне", — отметили в министерстве.

Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев пригрозил ударами по объектам в Европе, которые, по утверждению Москвы, связаны с производством дронов для Украины.

Министерство обороны России обнародовало перечень предприятий в ряде европейских государств, якобы вовлеченных в производство беспилотников и другого оборудования для украинской армии. В списке упоминаются компании в Великобритании, Германии, Польше, Нидерландах, странах Балтии и Скандинавии.

В российском ведомстве считают, что 26 марта 2026 г. руководство ряда европейских стран якобы приняло решение о наращивании производства и поставке Украине БПЛА для ударов по территории России.

