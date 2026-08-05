Цей рейтинг справді вас здивує: названі найрозумніші міста світу

Міжнародна консалтингова компанія Boston Consulting Group представила перший глобальний рейтинг Intelligent Cities Index, у якому оцінювала, наскільки ефективно міста використовують штучний інтелект, цифрові технології та сучасні методи управління для покращення життя своїх мешканців.

Дубай. Фото: з відкритих джерел

До дослідження увійшло 61 місто світу. Лідером рейтингу став Лондон, тоді як другу сходинку несподівано посів Дубай. Далі розташувалися Нью-Йорк, Вашингтон та Амстердам.

Аналітики зазначають, що успіх Дубая пояснюється не лише масштабними інвестиціями у цифрову інфраструктуру. Місто активно впроваджує електронні сервіси, інструменти штучного інтелекту та мобільні застосунки, які широко використовуються мешканцями. Саме високий рівень залученості населення дозволяє владі оперативно вдосконалювати сервіси та розширювати їх можливості.

За рівнем використання штучного інтелекту у сфері державних послуг Дубай увійшов до числа світових лідерів поряд із Бостоном, Манчестером і Мумбаєм. Водночас дослідники підкреслюють, що сучасне "розумне місто" — це не лише технології, а й розвиток людського капіталу, підтримка інноваційного бізнесу та ефективна взаємодія влади з приватним сектором.

Boston Consulting Group також відзначає, що універсальної моделі цифрової трансформації не існує. Одні мегаполіси роблять ставку на окремі напрями розвитку, тоді як інші, зокрема Дубай, демонструють високі результати одразу в кількох сферах. Саме це дозволило емірату отримати найвищий рівень зрілості серед учасників дослідження та закріпитися серед світових лідерів цифрової урбаністики.

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