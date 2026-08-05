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Этот рейтинг действительно вас удивит: названы самые умные города мира

Boston Consulting Group впервые определила самые умные города планеты, а Дубай сенсационно опередил большинство мировых мегаполисов

5 августа 2026, 16:20
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Кравцев Сергей

Международная консалтинговая компания Boston Consulting Group представила первый глобальный рейтинг Intelligent Cities Index, в котором оценивала, насколько эффективно города используют искусственный интеллект, цифровые технологии и современные методы управления для улучшения жизни своих жителей.

Этот рейтинг действительно вас удивит: названы самые умные города мира

Дубай. Фото: из открытых источников

В исследование вошел 61 город мира. Лидером рейтинга стал Лондон, тогда как вторую строчку неожиданно занял Дубай. Далее расположились Нью-Йорк, Вашингтон и Амстердам.

Аналитики отмечают, что успех Дубая объясняется не только масштабными инвестициями в цифровую инфраструктуру. Город активно внедряет электронные сервисы, инструменты искусственного интеллекта и мобильные приложения, широко используемые жителями. Именно высокий уровень вовлеченности населения позволяет властям оперативно усовершенствовать сервисы и расширять их возможности.

По уровню использования искусственного интеллекта в сфере государственных услуг Дубай вошел в число мировых лидеров наряду с Бостоном, Манчестером и Мумбаем. В то же время исследователи подчеркивают, что современный "умный город" — это не только технологии, но и развитие человеческого капитала, поддержка инновационного бизнеса и эффективное взаимодействие власти с частным сектором.

Boston Consulting Group также отмечает, что универсальной модели цифровой трансформации нет. Одни мегаполисы делают ставку на отдельные направления развития, в то время как другие, в частности, Дубай, демонстрируют высокие результаты сразу в нескольких сферах. Именно это позволило эмирату получить самый высокий уровень зрелости среди участников исследования и закрепиться среди мировых лидеров цифровой урбанистики.

Также издание "Комментарии" сообщало – вот куда мечтают вырваться туристы: эти города взорвали мировой рейтинг за 2026 год.




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