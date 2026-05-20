Це вже реальність: українців попередили про один найгірший сценарій до кінця літа

В Україні з наближенням літнього періоду існує високий ризик повернення масштабних відключень електроенергії. Експерти прогнозують, що в умовах спеки тривалість вимкнень може досягати 6–8 годин на добу. Таку оцінку в ефірі програми "Ранок.LIVE" озвучив голова Спілки споживачів комунальних послуг Олег Попенко.

Основною причиною можливих обмежень, за його словами, є значні втрати генерації електроенергії через ракетні удари Росії. Через пошкодження теплових, гідро- та теплоелектростанцій українська енергосистема втрачає здатність ефективно підтримувати баланс під час пікових навантажень.

Попенко підкреслив, що досвід 2023–2024 років показав: під час спеки понад +30–35°C відключення можуть тривати протягом більшої частини дня. Основні пікові періоди, коли навантаження на мережу максимальне — зранку з 7:00 до 10:00 та ввечері з 17:00 до 23:00 — наразі покрити практично неможливо. Система через руйнування ТЕС, ТЕЦ та вплив на гідроелектростанції не здатна самостійно впоратися з піковим споживанням.

Водночас імпорт електроенергії може лише частково зменшити дефіцит, але повністю забезпечити енергопостачання у години пікових навантажень він не здатний. Тривалість і частота відключень будуть прямо залежати від погодних умов і нових атак на енергетичну інфраструктуру.

"Відключення світла будуть, і навіть часткове покриття імпортом не вирішує проблему повністю. Це реальність, до якої варто готуватися вже зараз", — резюмував Попенко.

