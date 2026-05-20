Это уже реальность: украинцев предупредили об одном худшем сценарии до конца лета

В Украине по мере приближения летнего периода существует высокий риск возврата масштабных отключений электроэнергии. Эксперты прогнозируют, что в условиях жары продолжительность отключений может достигать 6-8 часов в сутки. Такую оценку в эфире программы "Ранок.LIVE" озвучил глава Союза потребителей коммунальных услуг Олег Попенко.

Фото: из открытых источников

Основной причиной возможных ограничений, по его словам, значительные потери генерации электроэнергии из-за ракетных ударов России. Из-за повреждений тепловых, гидро- и теплоэлектростанций украинская энергосистема теряет способность эффективно поддерживать баланс во время пиковых нагрузок.

Попенко подчеркнул, что опыт 2023–2024 годов показал: во время жары более 30–35°C отключения могут продолжаться в течение большей части дня. Основные пиковые периоды, когда нагрузка на сеть максимальная — утром с 7:00 до 10:00 и вечером с 17:00 до 23:00 — покрыть практически невозможно. Система из-за разрушения ТЭС, ТЭЦ и воздействия на гидроэлектростанции не способна самостоятельно справиться с пиковым потреблением.

В то же время импорт электроэнергии может лишь частично снизить дефицит, но полностью обеспечить энергоснабжение в часы пиковых нагрузок он не способен. Продолжительность и частота отключений будут напрямую зависеть от погодных условий и новых атак на энергетическую инфраструктуру.

"Отключения света будут, и даже частичное покрытие импортом не решает проблему полностью. Это реальность, к которой следует готовиться уже сейчас", — резюмировал Попенко.

"Комментарии" уже писали , что жители микрорайона Березовой в Иркутской области обратились к президенту России Владимиру Путину из-за многолетнего задержания строительства школы, которое анонсировали еще в 2021 году. Несмотря на многочисленные визиты местных чиновников и обещания работы фактически остановились, и теперь дети вынуждены посещать учебные заведения в соседних населенных пунктах. Чтобы обратить внимание на проблему, жители предложили нестандартное решение – привлечь помощь из Китая через Министерство иностранных дел.