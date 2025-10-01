Це стане ударом для Трампа: куди Путін зібрався вперше з початку війни

Російський диктатор Володимир Путін, ймовірно, відвідає Індію 5-6 грудня, щоби зустрітися з прем'єр-міністром Нарендрою Моді. Цей візит може стати дуже болючим для глави Білого дому Дональда Трампа, який останнім часом посилює тиск на Індію, вмовляючи індусів припинити закупівлю російської нафти. Як повідомляє портал "Коментарі", про це інформує "NDTV".

Володимир Путін та Нарендра Моді. Фото: з відкритих джерел

Про візит високого рівня вперше було оголошено під час візиту радника з національної безпеки Аджита Довала до Москви у серпні, але на той час дати ще не були остаточно узгоджені. Пізніше Путін зустрівся з прем'єр-міністром Моді на саміті Шанхайської організації співробітництва (ШОС) у Китаї.

Повідомлення про офіційний візит відбувається на тлі загострення напруженості між Нью-Делі та Вашингтоном щодо торговельних відносин Індії з Росією.

Читайте також на порталі "Коментарі" — Вашингтон посилює тиск на Нью-Делі, вводячи мита на індійські товари. Однак Індія заявляє, що продовжуватиме купувати нафту в Росії. Про це йдеться у матеріалі "Bloomberg".

У публікації йдеться, що імпорт нафти з Росії до Індії у вересні знизився, але залишився на рівні близько третини всіх постачань. За даними Kpler, обсяг склав 1,61 млн барелів на добу проти 1,72 млн у серпні. У річному вираженні показник упав на 16%. Зниження відповідає прогнозам аналітиків, які раніше прогнозували стабілізацію обсягів.

Москва залишається найбільшим постачальником сировини Індії. ЗМІ зазначає, Вашингтон посилив тиск на Нью-Делі, ввівши 50% мито на імпорт індійських товарів у США, оскільки торгівля російською нафтою допомагає фінансувати війну проти України. Однак Індія заявила, що закупівлі залежать від ціни і продовжаться. При цьому влада також веде переговори про розширення енергетичної співпраці зі США.



