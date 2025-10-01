logo

Это станет ударом для Трампа: куда собрался Путин впервые с начала войны
Это станет ударом для Трампа: куда собрался Путин впервые с начала войны

По информации СМИ, Путин впервые с начала войны может посетить Индию для встречи с Моди

1 октября 2025, 15:35
Автор:
Кравцев Сергей

Российский диктатор Владимир Путин, вероятно, посетит Индию 5-6 декабря, чтобы встретиться с премьер-министром Нарендрой Моди. Этот визит может стать весьма болезненным для главы Белого дома Дональда Трампа, который в последнее время усиливает давление на Индию, уговаривая индусов прекратить закупки российской нефти. Как передает портал "Комментарии", об этом сообщает "NDTV".

Это станет ударом для Трампа: куда собрался Путин впервые с начала войны

Владимир Путин и Нарендра Моди. Фото: из открытых источников

О визите высокого уровня впервые было объявлено во время визита советника по национальной безопасности Аджита Довала в Москву в августе, но в то время даты еще не были окончательно согласованы. Позже Путин встретился с премьер-министром Моди на саммите Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в Китае.

Сообщение об официальном визите происходит на фоне обострения напряженности между Нью-Дели и Вашингтоном в отношении торговых отношений Индии с Россией.

Читайте также на портале "Комментарии" — Вашингтон усиливает давление на Нью-Дели, вводя пошлины на индийские товары. Однако Индия заявляет, что продолжит покупать нефть у России. Об этом говорится в материале "Bloomberg".

В публикации говорится, что импорт нефти из России в Индию в сентябре снизился, но остался на уровне около трети всех поставок. По данным Kpler, объем составил 1,61 млн баррелей в сутки против 1,72 млн в августе. В годовом выражении показатель упал на 16%. Снижение соответствует прогнозам аналитиков, которые ранее прогнозировали стабилизацию объемов. 

Москва остается крупнейшим поставщиком сырья для Индии. СМИ отмечает, Вашингтон усилил давление на Нью-Дели, введя 50% пошлину на импорт индийских товаров в США, поскольку торговля нефтью российской помогает финансировать войну против Украины. Однако Индия заявила, что закупки зависят от цены и продолжатся. При этом власти также ведут переговоры о расширении энергетического сотрудничества с США.




