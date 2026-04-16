«Це пізд*ць»: курйозний фінал виступу Зеленського та прем'єра Нідерландів

Технічна необачність призвела до поширення в мережі кумедного, але водночас незручного моменту. Після того як офіційна частина пресконференції за участі Президента України та прем'єр-міністра Нідерландів добігла кінця, мікрофон перекладача залишився увімкненим.

Володимир Зеленський. Скриншот з відео

Чоловік, який забезпечував синхронний переклад для лідерів держав, очевидно, відчув величезне емоційне та професійне навантаження під час роботи. Не підозрюючи, що його слова почують усі глядачі трансляції, він видав коротку та містку характеристику події:

"Це пізд*ць".

Одразу після цієї нецензурної оцінки фахівець емоційно додав, що подібний досвід у його практиці трапився вперше:

"У мене такої прес-конференції ще ніколи не було!".

Відеозапис із цією живою та безпосередньою реакцією працівника офісу перекладу миттєво розлетівся українськими та іноземними пабліками, викликавши хвилю обговорень та жартів у соціальних мережах.

