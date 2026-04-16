Главная Новости Общество события «Это пизд*ц»: курьезный финал выступления Зеленского и премьера Нидерландов
НОВОСТИ

«Это пизд*ц»: курьезный финал выступления Зеленского и премьера Нидерландов

«У меня такой пресс-конференции еще никогда не было!»: искренняя реакция переводчика президента попала в трансляцию из-за технической ошибки

16 апреля 2026, 20:19
Недилько Ксения

Техническая опрометчивость привела к распространению в сети забавного, но в то же время неудобного момента. После того как официальная часть пресс-конференции с участием Президента Украины и премьер-министра Нидерландов подошла к концу, микрофон переводчика остался включенным.

Владимир Зеленский. Скриншот из видео

Человек, который обеспечивал синхронный перевод для лидеров государств, очевидно, испытал огромную эмоциональную и профессиональную нагрузку во время работы. Не подозревая, что его слова услышат все зрители трансляции, он издал краткую и вместительную характеристику события:

"Это пизд*ц" .

Сразу после этой нецензурной оценки специалист эмоционально добавил, что подобный опыт в его практике случился впервые:

"У меня такой пресс-конференции еще никогда не было!".

Видеозапись с этой живой и непосредственной реакцией сотрудника офиса перевода мгновенно разлетелась по украинским и иностранным пабликам, вызвав волну обсуждений и шуток в социальных сетях.

Напомним, портал "Комментарии" писал, что в Будапеште состоялась символическая и несколько ироничная встреча двух главных политических фигур страны — триумфатора последних выборов Петера Мадяра и действующего премьер-министра Виктора Орбана.

Инцидент произошел во время официального визита Мадяра к президенту Венгрии Тамашу Шуйоку. Поскольку резиденции главы государства (дворец Шандора) и руководителя правительства (монастырь Кармелитов) граничат друг с другом, политик смог наблюдать своего оппонента с близкого расстояния. Мадяр заметил Виктора Орбана, прогуливавшегося в это время террасой монастыря с бумагами в руках.



