«Це не візит ввічливості»: навіщо керівник ЦРУ літав до РФ та які сценарії відкриваються для України

Раптовий приїзд керівника американської розвідки до столиці країни-агресорки свідчить про серйозні підкулісні процеси у світовій політиці. Колишня заступниця міністра оборони України Ганна Маляр переконана, що цей крок має винятково прагматичний характер.

Ганна Маляр. Фото з відкритих джерел

"Візит директора ЦРУ до москви — це, звісно, не візит ввічливості і навряд чи просто обмін інформацією", — наголошує вона у своєму дописі.

Аналітикиня підкреслює, що для звичайного передавання даних сьогодні немає потреби вирушати в особисте відрядження на інший континент, адже сучасні технології дозволяють зробити це миттєво. На її думку, особиста присутність такого високопосадовця має зовсім іншу мету:

"Очевидно, директор ЦРУ повіз до москви певний меседж і позицію своєї держави з конкретних питань".

Хоча Вашингтон та Москва мають широке коло тем для обговорення, які виходять далеко за межі Східної Європи, український трек зараз є одним із найгарячіших.

"Низка останніх подій та міжнародних активностей американської політичної еліти, — зауважує ексзаступниця міністра, — дає підстави припускати, що питання російсько-української війни зараз могло бути одним із ключових".

Вона додає, що нинішня геополітична ситуація змушує обидві сторони конфлікту шукати нові важелі впливу, причому Кремль уже готує свої кроки. За словами Маляр, для Росії наразі відкрилося певне вікно можливостей, яке вона намагатиметься реалізувати, а розмови про чергову хвилю примусового призову в РФ мають під собою цілком реальне підґрунтя.

Водночас така динаміка створює умови для дипломатичних маневрів не лише для агресора, а й для нашої держави.

"Але вікно можливостей є і для України", — акцентує увагу Ганна Маляр. Вона резюмує, що поточний момент є шансом для Києва знайти вихід на абсолютно нові переговорні спроби, свіжі формати та інші сценарії досягнення миру, проте реалізувати це можливо "за активної участі та підтримки наших партнерів".

Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що Путіну доповіли про візит директора ЦРУ до Москви: яка реакція.