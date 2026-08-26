"Это не визит вежливости": зачем руководитель ЦРУ летал в РФ и какие сценарии открываются для Украины

Внезапный приезд руководителя американской разведки в столицу страны-агрессорки свидетельствует о серьезных подкулисных процессах в мировой политике. Бывшая заместитель министра обороны Украины Анна Маляр убеждена, что этот шаг носит исключительно прагматичный характер.

Анна Маляр. Фото из открытых источников

"Визит директора ЦРУ в Москву — это, конечно, не визит вежливости и вряд ли просто обмен информацией", — отмечает она в своем сообщении.

Аналитика не подчеркивает, что для обычной передачи данных сегодня нет необходимости отправляться в личную командировку на другой континент, ведь современные технологии позволяют сделать это мгновенно. По ее мнению, личное присутствие такого высокопоставленного чиновника имеет совсем другую цель:

"Очевидно, директор ЦРУ повез в Москву определенный месседж и позицию своего государства по конкретным вопросам".

Хотя у Вашингтона и Москвы есть широкий круг тем для обсуждения, которые выходят далеко за пределы Восточной Европы, украинский трек сейчас является одной из самых горячих.

"Низка последних событий и международных активностей американской политической элиты, — отмечает экс-замминистра, — дает основания предполагать, что вопрос российско-украинской войны сейчас мог быть одним из ключевых".

Она добавляет, что нынешняя геополитическая ситуация вынуждает обе стороны конфликта искать новые рычаги влияния, причем Кремль уже готовит свои шаги. По словам Маляр, для России открылось определенное окно возможностей, которое она будет пытаться реализовать, а разговоры об очередной волне принудительного призыва в РФ имеют под собой вполне реальную почву.

В то же время, такая динамика создает условия для дипломатических маневров не только для агрессора, но и для нашего государства.

"Но окно возможностей есть и для Украины", — акцентирует внимание Анна Маляр. Она резюмирует, что текущий момент является шансом для Киева найти выход на совершенно новые переговорные попытки, свежие форматы и другие сценарии достижения мира, однако реализовать это можно "при активном участии и поддержке наших партнеров".

Напомним, портал "Комментарии" писал , что Путину доложили о визите директора ЦРУ в Москву: какая реакция.