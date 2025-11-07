Це має врятувати світ: Трамп назвав тему, яку обговорював із РФ та Китаєм

Рубрики
Кравцев Сергей
Президент США Дональд Трамп заявив, що його метою у зовнішній політиці є скорочення ядерних озброєнь, тобто денуклеаризація. За його словами, цю тему він уже обговорював із лідерами РФ та Китаєм.
Дональд Трамп. Фото: з відкритих джерел
За його словами, США є першими у питанні ядерного озброєння, РФ на другому місці, а Китай – на третьому.
Трамп також висловив сподівання, що зможе спільно з лідерами вищезгаданих країн дійти спільного знаменника у питанні денуклеаризації.
Завершуючи цю тему, Трамп ще раз наголосив, що розраховує погодити з КНР та Росією денуклеаризацію. Також він заявив, що хоче "миру у всьому світі", до чого вже "дуже близькі".
Дональд Трамп вкотре повторив, що зупинив 8 воєн, а після війни проти України він вважає, що досягнуто "значного прогресу".
