Це має врятувати світ: Трамп назвав тему, яку обговорював із РФ та Китаєм

Президент США Дональд Трамп заявив, що його метою у зовнішній політиці є скорочення ядерних озброєнь, тобто денуклеаризація. За його словами, цю тему він уже обговорював із лідерами РФ та Китаєм.

Дональд Трамп. Фото: з відкритих джерел

"Моєю доктриною (зовнішньополітичною — ред.) була б денуклеаризація, тому що ядерної зброї у нас достатньо", — заявив Трамп, згадуючи нещодавню зустріч із головою КНР СІ Цзіньпінем у Південній Кореї.

За його словами, США є першими у питанні ядерного озброєння, РФ на другому місці, а Китай – на третьому.

"З великим відставанням, але через 4-5 років вони наздоженуть. Вони, знаєте, працюють понаднормово над ядерним озброєнням. Я вважаю, що денуклеаризація була б чудовим рішенням. Ми можемо знищити світ 150 разів, і в цьому немає потреби", — сказав глава Білого дому.

Трамп також висловив сподівання, що зможе спільно з лідерами вищезгаданих країн дійти спільного знаменника у питанні денуклеаризації.

"Я говорив про це з президентом Путіним. Я говорив про це з главою Сі. І всі хотіли б витрачати ці гроші на інші речі, на те, що справді може приносити користь людям сьогодні", — зазначив президент США.

Завершуючи цю тему, Трамп ще раз наголосив, що розраховує погодити з КНР та Росією денуклеаризацію. Також він заявив, що хоче "миру у всьому світі", до чого вже "дуже близькі".

Дональд Трамп вкотре повторив, що зупинив 8 воєн, а після війни проти України він вважає, що досягнуто "значного прогресу".

Читайте також на порталі "Коментарі" — представники адміністрації Дональда Трампа стверджують, що процес мирних переговорів між Україною та Росією почав рухатися з місця. Про це заявив спеціальний представник президента США Стівен Уіткофф, виступаючи на Американському бізнес-форумі.



