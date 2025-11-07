Это должно спасти мир: Трамп назвал тему, которую обсуждал с РФ и Китаем

Президент США Дональд Трамп заявил, что его целью во внешней политике является сокращение ядерных вооружений, то есть денуклеаризация. По его словам, эту тему он уже обсуждал с лидерами РФ и Китаем.

Дональд Трамп. Фото: из открытых источников

"Моей доктриной (внешнеполитической — ред.) была бы денуклеаризация, потому что ядерного оружия у нас достаточно", — заявил Трамп, вспоминая недавнюю встречу с главой КНР СИ Цзиньпинем в Южной Корее.

По его словам, США являются первыми в вопросе ядерного вооружения, РФ на втором месте, а Китай – на третьем.

"С большим отставанием, но через 4-5 лет они догонят. Они, знаете, работают сверхурочно над ядерным вооружением. Я считаю, что денуклеаризация была бы отличным решением. Мы можем уничтожить мир 150 раз, и в этом нет никакой необходимости", — сказал глава Белого дома.

Трамп также выразил надежду, что сможет совместно с лидерами вышеперечисленных стран прийти к общему знаменателю в вопросе денуклеаризации.

"Я говорил об этом с президентом Путиным. Я говорил об этом с главой Си. И все хотели бы тратить эти деньги на другие вещи, на то, что действительно может приносить пользу людям сегодня", — отметил президент США.

Завершая эту тему, Трамп еще раз акцентировал, что рассчитывает согласовать с КНР и Россией денуклеаризацию. Также он заявил, что хочет "мира во всем мире", к чему уже "очень близки".

Дональд Трамп в очередной раз повторил, что остановил 8 войн, а по войне России против Украины он считает, что достигнут "значительный прогресс".

Читайте также на портале "Комментарии" - представители администрации Дональда Трампа утверждают, что процесс мирных переговоров между Украиной и Россией начал двигаться с места. Об этом заявил специальный представитель президента США Стивен Уиткофф, выступая на Американском бизнес-форуме.



