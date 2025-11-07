Это должно спасти мир: Трамп назвал тему, которую обсуждал с РФ и Китаем

Рубрики
Президент США Дональд Трамп заявил, что его целью во внешней политике является сокращение ядерных вооружений, то есть денуклеаризация. По его словам, эту тему он уже обсуждал с лидерами РФ и Китаем.
Дональд Трамп. Фото: из открытых источников
По его словам, США являются первыми в вопросе ядерного вооружения, РФ на втором месте, а Китай – на третьем.
Трамп также выразил надежду, что сможет совместно с лидерами вышеперечисленных стран прийти к общему знаменателю в вопросе денуклеаризации.
Завершая эту тему, Трамп еще раз акцентировал, что рассчитывает согласовать с КНР и Россией денуклеаризацию. Также он заявил, что хочет "мира во всем мире", к чему уже "очень близки".
Дональд Трамп в очередной раз повторил, что остановил 8 войн, а по войне России против Украины он считает, что достигнут "значительный прогресс".
