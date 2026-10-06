Бюджет-2027: Данило Гетманцев назвав нові планові цифри мінімалки, пенсій та прожиткового мінімуму

В Україні пропонують суттєво переглянути фінансові показники соціального забезпечення на наступний рік, попри складну економічну ситуацію. Голова парламентського комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев оприлюднив ключові цифри, які народні депутати планують інтегрувати в державний кошторис.

Данило Гетманцев

Нардеп наголосив, що оновлені параметри мають стати фундаментом для підтримки населення.

"12 000 грн мінімальна зарплата, 6 500 грн мінімальна пенсія за віком, 7 200 грн прожитковий мінімум — саме такі соціальні стандарти пропонуємо закласти у бюджет на 2027 рік", — перелічує Гетманцев ключові орієнтири.

Проєкт передбачає, що вже з 1 січня 2027 року базовий прожитковий мінімум становитиме 7 200 грн. При цьому для громадян працездатного віку його планують зафіксувати на позначці 7 488 грн, а для осіб, які втратили працездатність, — 5 832 грн. Водночас мінімальна пенсія за віком має зрости до 6 500 грн, а виплати, призначені за рішеннями судів, фінансуватимуться щомісячно та у повному обсязі.

Значні зміни очікують і на програми підтримки родин. Парламентарі пропонують повністю змінити логіку виплат малозабезпеченим сім'ям, розраховуючи допомогу від 100% прожиткового мінімуму для працездатних членів родини та 150% — для дітей та осіб з інвалідністю. Крім того, заплановано розширення дитячих субсидій: щомісячна допомога по вагітності та пологах може сягнути 7 000 грн, виплати на малюка до одного року — 8 000 грн (до 12 500 грн у разі інвалідності), фінансування програми "єЯсла" — від 9 000 до 14 000 грн, а на "Пакунок школяра" хочуть виділяти 5 000 грн.

Голова профільного комітету відверто визнає, що країна стикається із жорстким дефіцитом фінансів, проте вважає рух у цьому напрямку безальтернативним.

"Звісно, у нас немає зараз таких коштів, щоб одномоментно, з 2027 року, встановити стандарти, які відповідають фактичному прожитковому мінімуму, — резюмує Данило Гетманцев. — Однак маємо використати весь доступний нам ресурс, щоб забезпечити їх зближення якомога швидшими темпами".

За словами політика, доходи українців повинні відображати реальні життєві потреби, тому паралельно із переглядом видатків урядовці та законодавці активно шукають нові джерела наповнення державної скарбниці.

Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що у Верховній Раді зареєстрували законопроєкт про підвищення мінімальної пенсії для непрацездатних осіб до 25 тисяч гривень з 2026 року.