Бюджет-2027: Даниил Гетманцев назвал новые плановые цифры минималки, пенсий и прожиточного минимума

В Украине предлагают существенно пересмотреть финансовые показатели социального обеспечения на следующий год, несмотря на сложную экономическую ситуацию. Глава парламентского комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев обнародовал ключевые цифры, которые народные депутаты планируют интегрировать в государственную смету.

Даниил Геманцев

Нардеп подчеркнул, что обновленные параметры должны стать фундаментом поддержки населения.

"12 000 грн. минимальная зарплата, 6 500 грн. минимальная пенсия по возрасту, 7 200 грн. прожиточный минимум — именно такие социальные стандарты предлагаем заложить в бюджет на 2027 год", — перечисляет Гетманцев ключевые ориентиры.

Проект предусматривает, что уже с 1 января 2027 базовый прожиточный минимум будет составлять 7 200 грн. При этом для граждан трудоспособного возраста его планируют зафиксировать на отметке 7 488 грн, а для лиц, лишившихся трудоспособности — 5 832 грн. В то же время, минимальная пенсия по возрасту должна возрасти до 6 500 грн, а выплаты, назначенные по решениям судов, будут финансироваться ежемесячно и в полном объеме.

Значительные изменения ожидают и программы поддержки семей. Парламентарии предлагают полностью изменить логику выплат малообеспеченным семьям, рассчитывая помощь от 100% прожиточного минимума для трудоспособных членов семьи и 150% для детей и лиц с инвалидностью. Кроме того, запланировано расширение детских субсидий: ежемесячное пособие по беременности и родам может достичь 7 000 грн, выплаты на малыша до одного года — 8 000 грн (до 12 500 грн в случае инвалидности), финансирование программы "еЯсли" — от 9 000 до 14 000 грн, а на "Пакунок школьника" хотят выделять 5 000 грн.

Глава профильного комитета откровенно признает, что страна сталкивается с жестким дефицитом финансов, однако считает движение в этом направлении безальтернативным.

"Конечно, у нас нет сейчас таких средств, чтобы сиюминутно, с 2027 года, установить стандарты, соответствующие фактическому прожиточному минимуму, — резюмирует Даниил Гетманцев. — Однако должны использовать весь доступный нам ресурс, чтобы обеспечить их сближение как можно быстрее".

По словам политика, доходы украинцев должны отражать реальные жизненные потребности, поэтому параллельно с пересмотром расходов чиновники и законодатели активно ищут новые источники наполнения казны.

Напомним, портал "Комментарии" писал , что в Верховной Раде зарегистрировали законопроект о повышении минимальной пенсии для нетрудоспособных лиц до 25 тысяч гривен с 2026 года.