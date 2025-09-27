Бути війні: одразу дві країни сформували ударну бригаду на кордоні з РФ

Швеція та Фінляндія спільно створили нову ударну бригаду чисельністю 4-5 тисяч військовослужбовців, яка розташована біля фінської Лапландії.

Війська Швеції та Фінляндії. Фото: із відкритих джерел

Основу нового формування складають бійці шведської механізованої Норрботтенської бригади, яка має досвід бойових дій у суворих зимових умовах. Вона складається з п'яти батальйонів та підрозділів забезпечення.

Щоб прискорити запровадження бригади у бойову готовність, озброєння розмістили в Лапландії заздалегідь. Йдеться, зокрема, про шведські самохідні гаубиці Archer, які можуть вражати цілі на відстані до 50 км.

У разі збройного конфлікту нова бригада отримає підтримку з повітря — її прикриватимуть британські винищувачі Eurofighter та F-35, а також ударні гелікоптери Apache.

Поряд із новою бригадою НАТО на постійній основі дислокуватимуться від 5 до 7 тисяч фінських військовослужбовців.

Водночас, ці сили за чисельністю відповідають російським підрозділам, які розгорнуті на північному напрямку.

