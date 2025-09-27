Быть войне: сразу две страны сформировали ударную бригаду на границе с РФ

Швеция и Финляндия совместно создали новую ударную бригаду численностью 4-5 тысяч военнослужащих, которая расположена возле финской Лапландии.

Войска Швеции и Финляндии. Фото: из открытых источников

Основу нового формирования составляют бойцы шведской механизированной Норрботтенской бригады, которая имеет опыт боевых действий в суровых зимних условиях. Она состоит из пяти батальонов и подразделений обеспечения.

Чтобы ускорить введение бригады в боевую готовность, вооружение разместили в Лапландии заранее. Речь идет, в частности, о шведских самоходных гаубицах Archer, которые могут поражать цели на расстоянии до 50 км.

В случае вооруженного конфликта новая бригада получит поддержку с воздуха — ее будут прикрывать британские истребители Eurofighter и F-35, а также ударные вертолеты Apache.

Наряду с новой бригадой НАТО на постоянной основе будут дислоцироваться от 5 до 7 тысяч финских военнослужащих.

Вместе эти силы по численности соответствуют российским подразделениям, которые развернуты на северном направлении.

