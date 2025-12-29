Буде як у бункері: у Держдумі прямо попередили москвичів про можливі відключення зв’язку у новорічну ніч

У Москві можуть обмежити роботу мобільного інтернету в період новорічних свят. Про це публічно заявив заступник голови комітету Держдуми РФ з інформаційної політики, інформаційних технологій і зв’язку Андрій Свінцов. Про це повідомляють російські ЗМІ, зокрема, "Абзац".

Російська влада не виключає обмеження мобільного інтернету через атаки дронів — навіть у новорічну ніч

За його словами, такі заходи можуть бути запроваджені через регулярні атаки українських безпілотників по території Росії. Депутат прямо закликав мешканців столиці бути готовими до перебоїв зв’язку у будь-який момент — незалежно від свят чи календарних дат. Чиновник при цьому у проблемах російських операторів з'язку звинувачує Україну і називає українських військових "терористами".

"Київські терористи не заспокоюються і, як ви бачите, регулярно відправляють десятки, навіть сотні дронів по наших регіонах. Відключення інтернету може відбуватися у будь-який день — не має значення, новорічна ніч чи ні. Будь-який день, будь-яка ніч — доти, доки наша армія не завершить перемогою спеціальну військову операцію", — заявив Свінцов.

Водночас депутат висловив сподівання, що під час новорічних свят Роскомнадзор утримається від додаткових блокувань та обмежень роботи відеосервісів і соціальних мереж, які досі функціонують у країні.

За його словами, навіть у разі відключення мобільного інтернету громадяни зможуть користуватися Wi-Fi-з’єднанням.

"Усі новорічні свята, я думаю, що наші громадяни, використовуючи Wi-Fi, цілком спокійно зможуть спілкуватися, дивитися відео, вітати одне одного з Новим роком та Різдвом", — додав російський парламентар.

Варто зазначити, що раніше влада Санкт-Петербурга також офіційно заявляла про можливі обмеження доступу до мобільного інтернету у новорічну ніч. Таким чином, подібні заходи можуть торкнутися не лише Москви, а й інших великих міст Росії.

