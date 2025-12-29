Будет как в бункере: в Госдуме прямо предупредили москвичей о возможных отключениях связи в новогоднюю ночь

В Москве могут ограничить работу мобильного интернета в период новогодних праздников. Об этом публично заявил заместитель председателя комитета Госдумы РФ по информационной политике, информационным технологиям и связи Андрей Свинцов. Об этом сообщают российские СМИ, в частности, "Абзац".

Российские власти не исключают ограничения мобильного интернета из-за атак дронов — даже в новогоднюю ночь

По его словам, такие меры могут быть введены из-за регулярных атак украинских беспилотников по территории России. Депутат прямо призвал жителей столицы быть готовыми к перебоям связи в любой момент, независимо от праздников или календарных дат. Чиновник при этом в проблемах российских операторов связи обвиняет Украину и называет украинских военных "террористами".

"Киевские террористы не успокаиваются и, как вы видите, регулярно отправляют десятки, даже сотни дронов по нашим регионам. Отключение интернета может происходить в любой день — не важно, новогодняя ночь или нет. Любой день, любая ночь до тех пор, пока наша армия не завершит победой специальную военную операцию", — заявил Свинцов.

В то же время, депутат выразил надежду, что во время новогодних праздников Роскомнадзор воздержится от дополнительных блокировок и ограничений работы видеосервисов и социальных сетей, которые до сих пор функционируют в стране.

По его словам, даже в случае отключения мобильного интернета граждане смогут воспользоваться Wi-Fi-соединением.

"Все новогодние праздники, я думаю, что наши граждане, используя Wi-Fi, вполне спокойно смогут общаться, смотреть видео, поздравлять друг друга с Новым годом и Рождеством", — добавил российский парламентарий.

Стоит отметить, что ранее власти Санкт-Петербурга также официально заявляли о возможных ограничениях доступа к мобильному интернету в новогоднюю ночь. Таким образом, подобные меры могут затронуть не только Москву, но и другие крупные города России.

