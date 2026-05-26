Буде неймовірно важко: українців попередили про несподіване випробування вже після війни

Радник керівника Офісу президента України Михайло Подоляк вважає, що майбутня виборча кампанія в країні буде надзвичайно напруженою та емоційною незалежно від того, у якому форматі проходитиме наступний політичний цикл. Таку думку він висловив в інтерв’ю LIGA.net, опублікованому 25 травня.

Вибори в Україні. Фото: з відкритих джерел

За словами Подоляка, проведення виборів можливе лише після завершення активної фази війни з Росією. Він наголосив, що нинішня ситуація не дозволяє організувати повноцінний виборчий процес через безпекові ризики та продовження бойових дій. При цьому радник ОП зазначив, що наразі завершення війни не виглядає близьким через позицію Кремля.

Він також припустив, що за умови стабілізації ситуації після можливого припинення бойових дій восени 2026 року вибори в Україні теоретично можуть відбутися навесні 2027-го.

Під час інтерв’ю журналістка запитала Подоляка, чи розуміє влада запит суспільства на вибори, які не проводяться в умовах воєнного стану. У відповідь він заявив, що це усвідомлюють.

"Безумовно. І я думаю, що в нас буде вкрай жорстка виборча кампанія, електоральний цикл. Незалежно від того, [чи] це буде президентсько-парламентський чи президентський, він буде достатньо жорсткий", — сказав Подоляк.

На його думку, після завершення війни Україна зіткнеться зі складним періодом політичної конкуренції та переосмислення суспільних настроїв. Він провів паралелі з історичним досвідом європейських держав після Другої світової війни, коли навіть лідери з високим рівнем довіри втрачали підтримку після завершення воєнних конфліктів.

Зокрема, Подоляк навів приклади французького президента Шарля де Голля та британського прем’єра Вінстона Черчилля. Попри їхню роль у перемозі під час війни, після зміни політичного й суспільного контексту вони зазнали поразок на виборах.

Радник ОП вважає, що Україна також проходитиме через подібний етап гострої політичної боротьби та формування нових суспільних очікувань.

Портал "Коментарі" вже писав, що міністр закордонних справ Естонії Маргус Цахкна заявив, що Володимир Путін систематично використовує тему можливої ескалації для тиску на європейські країни.