Будет невероятно тяжело: украинцев предупредили о неожиданном испытании уже после войны

Советник руководителя Офиса президента Украины Михаил Подоляк считает, что предстоящая избирательная кампания в стране будет чрезвычайно напряженной и эмоциональной независимо от того, в каком формате будет проходить следующий политический цикл. Такое мнение он высказал в интервью LIGA.net, опубликованном 25 мая.

Выборы в Украине. Фото: из открытых источников

По словам Подоляка, проведение выборов возможно только после завершения активной фазы войны с Россией. Он подчеркнул, что нынешняя ситуация не позволяет организовать полноценный избирательный процесс из-за рисков безопасности и продолжения боевых действий. При этом советник ОП отметил, что в настоящее время завершение войны не выглядит близким из-за позиции Кремля.

Он также предположил, что при стабилизации ситуации после возможного прекращения боевых действий осенью 2026 года выборы в Украине теоретически могут состояться весной 2027-го.

Во время интервью журналистка спросила Подоляка, понимает ли власть запрос общества на выборы, не проводимые в условиях военного положения. В ответ он заявил, что это понимают.

"Безусловно. И я думаю, что у нас будет крайне жесткая избирательная кампания, электоральный цикл. Независимо от того, это будет президентско-парламентский или президентский, он будет достаточно жесткий", — сказал Подоляк.

По его мнению, после войны Украина столкнется со сложным периодом политической конкуренции и переосмысления общественных настроений. Он провел параллели с историческим опытом европейских государств после второй мировой войны, когда даже лидеры с высоким уровнем доверия теряли поддержку после завершения военных конфликтов.

В частности, Подоляк привел примеры французского президента Шарля де Голля и британского премьера Уинстона Черчилля. Несмотря на их роль в победе во время войны, после смены политического и общественного контекста они потерпели поражение на выборах.

Советник ОП считает, что Украина также будет проходить через подобный этап острой политической борьбы и формирование новых общественных ожиданий.

Портал "Комментарии" уже писал , что министр иностранных дел Эстонии Маргус Цахкна заявил, что Владимир Путин систематически использует тему возможной эскалации для давления на европейские страны.