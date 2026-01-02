logo_ukra

Буданов отримав нову посаду: стало відомо про несподіване для України рішення
НОВИНИ

Буданов отримав нову посаду: стало відомо про несподіване для України рішення

За словами глави держави, у Буданова є відповідний досвід у цих сферах та достатньо сил для досягнення поставлених цілей

2 січня 2026, 14:05
Автор:
Клименко Елена

Президент України Володимир Зеленський прийняв важливе рішення щодо зміни в керівництві Офісу Президента, запропонувавши Кирилу Буданову, начальнику ГУР Міністерства оборони, очолити цей орган. Про це глава держави повідомив через свої соціальні мережі.

Буданов отримав нову посаду: стало відомо про несподіване для України рішення

Кирило Буданов очолить Офіс Президента. Фото: УНІАН

Зеленський підкреслив, що в умовах нинішніх викликів Україні потрібно особливу увагу приділяти питанням безпеки, розвитку сил оборони та дипломатичної діяльності. У зв'язку з цим, Офіс Президента повинен стати основним інструментом для реалізації цих завдань.

"Я зустрівся з Кирилом Будановим і запропонував йому очолити наш Офіс. Це рішення було продиктовано необхідністю більшої зосередженості на безпекових питаннях, а також розвитку Сил оборони", — зазначив Зеленський. 

Глава держави також акцентував, що у Кирила Буданова є унікальний досвід і компетенція в цих напрямках, а також необхідна енергія та ресурси для ефективного виконання поставлених завдань.

"Це важливий крок для зміцнення державної безпеки та розвитку нашої дипломатії", — додав він. 

Після цієї пропозиції президент вже дав новому керівнику Офісу перше доручення. Зеленський доручив Кирилу Буданову, разом із секретарем РНБО України Рустемом Умєровим та іншими високопосадовцями, розробити та представити стратегічні основи оборони та подальший розвиток країни. Ці документи мають бути затверджені найближчим часом, щоб Україна могла чітко визначити свої наступні кроки в умовах війни та глобальних змін.

Раніше портал "Коментарі" писав, що у 2025 році значно покращився стан інженерного обладнання оборонних рубежів та системи захисту від дронів. Зокрема, було проведено масштабні роботи з підготовки населених пунктів до оборони.  



