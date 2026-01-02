Буданов получил новую должность: стало известно о неожиданном для Украины решении

Президент Украины Владимир Зеленский принял важное решение об изменении руководства Офиса Президента, предложив Кириллу Буданову, начальнику ГУР Министерства обороны, возглавить этот орган. Об этом глава государства сообщил через свои социальные сети.

Кирилл Буданов возглавит Офис Президента. Фото: УНИАН

Зеленский подчеркнул, что в условиях нынешних вызовов Украине нужно особое внимание уделять вопросам безопасности, развитию сил обороны и дипломатической деятельности. В этой связи, Офис Президента должен стать основным инструментом для реализации этих задач.

"Я встретился с Кириллом Будановым и предложил ему возглавить наш Офис. Это решение было продиктовано необходимостью большей сосредоточенности на вопросах безопасности, а также развития Сил обороны", — отметил Зеленский.

Глава государства также акцентировал, что у Кирилла Буданова есть уникальный опыт и компетенция в этих направлениях, а также необходимая энергия и ресурсы для эффективного выполнения поставленных задач.

"Это важный шаг для укрепления государственной безопасности и развития нашей дипломатии", — добавил он.

После этого предложения президент уже дал новому руководителю Офиса первое поручение. Зеленский поручил Кириллу Буданову, вместе с секретарем СНБО Украины Рустемом Умеровым и другими чиновниками, разработать и представить стратегические основы обороны и дальнейшее развитие страны. Эти документы должны быть утверждены в ближайшее время, чтобы Украина могла четко определить свои шаги в условиях войны и глобальных изменений.

