logo

BTC/USD

89422

ETH/USD

3044.35

USD/UAH

42.17

EUR/UAH

49.55

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество события Буданов получил новую должность: стало известно о неожиданном для Украины решении
commentss НОВОСТИ Все новости

Буданов получил новую должность: стало известно о неожиданном для Украины решении

По словам главы государства, у Буданова есть соответствующий опыт в этих областях и достаточно сил для достижения поставленных целей.

2 января 2026, 14:05
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Клименко Елена

Президент Украины Владимир Зеленский принял важное решение об изменении руководства Офиса Президента, предложив Кириллу Буданову, начальнику ГУР Министерства обороны, возглавить этот орган. Об этом глава государства сообщил через свои социальные сети.

Буданов получил новую должность: стало известно о неожиданном для Украины решении

Кирилл Буданов возглавит Офис Президента. Фото: УНИАН

Зеленский подчеркнул, что в условиях нынешних вызовов Украине нужно особое внимание уделять вопросам безопасности, развитию сил обороны и дипломатической деятельности. В этой связи, Офис Президента должен стать основным инструментом для реализации этих задач.

"Я встретился с Кириллом Будановым и предложил ему возглавить наш Офис. Это решение было продиктовано необходимостью большей сосредоточенности на вопросах безопасности, а также развития Сил обороны", — отметил Зеленский.

Глава государства также акцентировал, что у Кирилла Буданова есть уникальный опыт и компетенция в этих направлениях, а также необходимая энергия и ресурсы для эффективного выполнения поставленных задач.

"Это важный шаг для укрепления государственной безопасности и развития нашей дипломатии", — добавил он.

После этого предложения президент уже дал новому руководителю Офиса первое поручение. Зеленский поручил Кириллу Буданову, вместе с секретарем СНБО Украины Рустемом Умеровым и другими чиновниками, разработать и представить стратегические основы обороны и дальнейшее развитие страны. Эти документы должны быть утверждены в ближайшее время, чтобы Украина могла четко определить свои шаги в условиях войны и глобальных изменений.

Ранее портал "Комментарии" писал , что в 2025 году значительно улучшилось состояние инженерного оборудования оборонных рубежей и системы защиты от дронов. В частности, были проведены масштабные работы по подготовке населенных пунктов к обороне.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://t.me/V_Zelenskiy_official/17511
Теги:

Новости

Все новости