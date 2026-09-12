БРІКС домовився засудити агресію, але з одним нюансом: що сталося на саміті

Країни БРІКС змогли погодити проект спільної декларації із засудженням односторонньої агресії, однак у документі, ймовірно, не буде названо жодну конкретну державу. Про це повідомляє Reuters з посиланням на чотири джерела, знайомі з переговорами.

Саміт БРІКС. Фото: із відкритих джерел

Узгодження тексту стало одним із перших дипломатичних досягнень саміту БРІКС у Нью-Делі. При цьому переговори проходили непросто: учасники розходилися на думці з найбільш гострих міжнародних питань.

Особливо серйозні розбіжності виникли навколо протистояння на Близькому Сході та відносин між Іраном та Об'єднаними Арабськими Еміратами. Саме ця тема раніше вже спричинила провал переговорів міністрів закордонних справ БРІКС у травні.

Наразі учасники знайшли формулу, яка дозволяє зберегти видимість єдності: агресія засуджується у загальному вигляді, без зазначення конкретного винуватця. Очікується, що остаточно документ затвердять лідери об'єднання 12 вересня.

На саміті присутні президент Росії Володимир Путін, голова КНР Сі Цзіньпін, президент Ірану Масуд Пезешкіан, президент ПАР Сиріл Рамафоса та інші лідери.

Індія прагне використати зустріч для просування власного бачення БРІКС – насамперед як майданчика економічного співробітництва та посилення впливу Глобального Півдня. Прем'єр-міністр Нарендра Моді заявив про необхідність переводити єдність об'єднання у конкретні результати та виступив за реформування Ради Безпеки ООН.

Сі Цзіньпін закликав БРІКС "встати на правильний бік історії" та сприяти створенню більш справедливого міжнародного порядку.

При цьому дипломатичний компроміс навколо декларації свідчить і про слабкість об'єднання. Країни БРІКС об'єднує прагнення посилити вплив незахідних держав, але щодо конкретних конфліктів їхні позиції часто діаметрально розходяться.

На частку БРІКС припадає понад 40% населення планети та майже чверть світової економіки. Тому здатність поєднання хоча б формально домовлятися має серйозне символічне значення. Але відсутність конкретних звинувачень у декларації одночасно демонструє межі цієї єдності.

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