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БРИКС договорился осудить агрессию, но с одним нюансом: что произошло на саммите

Россия, Китай и Иран пытаются укрепить влияние объединения, однако разногласия участников едва не сорвали общую декларацию

12 сентября 2026, 18:10
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Кравцев Сергей

Страны БРИКС смогли согласовать проект совместной декларации с осуждением односторонней агрессии, однако в документе, вероятно, не будет названо ни одного конкретного государства. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на четыре источника, знакомых с переговорами.

БРИКС договорился осудить агрессию, но с одним нюансом: что произошло на саммите

Саммит БРИКС. Фото: из открытых источников

Согласование текста стало одним из первых дипломатических достижений саммита БРИКС в Нью-Дели. При этом переговоры проходили непросто: участники расходились во мнениях по наиболее острым международным вопросам.

Особенно серьезные разногласия возникли вокруг противостояния на Ближнем Востоке и отношений между Ираном и Объединенными Арабскими Эмиратами. Именно эта тема ранее уже стала причиной провала переговоров министров иностранных дел БРИКС в мае.

Теперь участники нашли формулу, которая позволяет сохранить видимость единства: агрессия осуждается в общем виде, без указания конкретного виновника. Ожидается, что окончательно документ будет утвержден лидерами объединения 12 сентября.

На саммите присутствуют президент России Владимир Путин, председатель КНР Си Цзиньпин, президент Ирана Масуд Пезешкиан, президент ЮАР Сирил Рамафоса и другие лидеры.

Индия стремится использовать встречу для продвижения собственного видения БРИКС – прежде всего как площадки экономического сотрудничества и усиления влияния Глобального Юга. Премьер-министр Нарендра Моди заявил о необходимости переводить единство объединения в конкретные результаты и выступил за реформирование Совета Безопасности ООН.

Си Цзиньпин призвал БРИКС "встать на правильную сторону истории" и содействовать созданию более справедливого международного порядка.

При этом дипломатический компромисс вокруг декларации показывает и слабость объединения. Страны БРИКС объединяет стремление усилить влияние незападных государств, но по конкретным конфликтам их позиции часто диаметрально расходятся.

На долю БРИКС приходится более 40% населения планеты и почти четверть мировой экономики. Поэтому способность объединения хотя бы формально договариваться имеет серьезное символическое значение. Но отсутствие конкретных обвинений в декларации одновременно демонстрирует пределы этого единства.

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Источник: https://www.reuters.com/business/aerospace-defense/brics-agrees-joint-declaration-before-new-delhi-summit-sources-say-2026-09-12/
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