Очільник групи шахраїв з прізвищем Єрмак називався "двоюрідним братом" голови Офісу президента Андрія Єрмака, але це шахрайська видумка, заявляє голова ОП.

«Брат» Єрмака вимагав гроші, щоб влаштувати когось на високу посаду в Офіс Президента

"Щойно дізнався від поліції, що вони зловили "на гарячому" групу шахраїв. Очолював її такий собі Єрмак Д.С., який називався моїм двоюрідним братом. Звісно, це шахрайська вигадка", — зазначив Єрмак.

Він розповів, що використовуючи таку легенду, шахрай намагався виманити 100 тисяч доларів за те, щоб нібито влаштувати когось на високу посаду в Офісі президента.

"Впевнений, що злочинці отримають справедливе покарання", — додав він.





Нагадаємо, портал "Коментарі" писав , що зустріч керівника Офісу Президента Андрія Єрмака з послом у Великій Британії Валерієм Залужним може свідчити про формування нового політичного тандему. Таку думку висловив політолог, директор Інституту “Інтермаріум” Валентин Гайдай.

За його словами, всім очевидно, що низка українських політиків готується до політичної боротьби.

“Це стосується і політиків старої, і нової генерації і, звісно ж, військових. До речі, про одного відомого колишнього військового. Останнім часом все більше дотичних фактів та інсайдів вказують на те, що голова Офісу Президента Андрій Єрмак взяв Валерія Залужного в “розробку”, — зазначає експерт.

За його словами, не лише ця зустріч, яка з огляду на посади її учасників цілком зрозуміла, а й низка інших факторів вказує на політичну зацікавленість Єрмака у Залужному. Зокрема, такими фактами політолог називає публікації стосовно співпраці Єрмака і Залужного, які вже давно з’являються у ЗМІ. Крім того, експерт вказує на поступове зниження рейтингів чинного президента Зеленського, що суттєво зменшує його шанси на переобрання.