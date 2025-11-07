Глава группы мошенников с фамилией Ермак назывался "двоюродным братом" главы Офиса президента Андрея Ермака, но это мошенническая выдумка, заявляет глава ОП.

«Брат» Ермака требовал деньги, чтобы устроить кого-нибудь на высокую должность в Офис Президента

"Только что узнал от полиции, что они поймали "на горячем" группу мошенников. Возглавлял ее некий Ермак Д.С., который назывался моим двоюродным братом. Конечно, это мошенническая выдумка", — отметил Ермак.

Он рассказал, что используя такую легенду, мошенник пытался выманить 100 тысяч долларов за то, чтобы якобы устроить кого-нибудь на высокую должность в Офисе президента.

"Уверен, что преступники получат справедливое наказание", – добавил он.





Напомним, портал "Комментарии" писал , что встреча руководителя Офиса Президента Андрея Ермака с послом в Великобритании Валерием Залужным может свидетельствовать о формировании нового политического тандема. Такое мнение высказал политолог, директор Института "Интермариум" Валентин Гайдай.

По его словам, всем очевидно, что ряд украинских политиков готовятся к политической борьбе.

"Это касается и политиков старого, и нового поколения и, конечно же, военных. Кстати, об одном известном бывшем военном. В последнее время все больше касающихся фактов и инсайдов указывают на то, что глава Офиса Президента Андрей Ермак взял Валерия Залужного в "разработку", — отмечает эксперт.

По его словам, не только эта встреча, которая, учитывая должности ее участников, вполне понятна, но и ряд других факторов указывает на политическую заинтересованность Ермака в Залужном. В частности, такими фактами политолог называет публикации по сотрудничеству Ермака и Залужного, которые уже давно появляются в СМИ. Кроме того, эксперт отмечает постепенное снижение рейтингов действующего президента Зеленского, что существенно уменьшает его шансы на переизбрание.