«Брат» Ермака требовал деньги, чтобы устроить кого-нибудь на высокую должность в Офис Президента
НОВОСТИ

«Брат» Ермака требовал деньги, чтобы устроить кого-нибудь на высокую должность в Офис Президента

Ермак сообщил, что мошенник представился его братом, чтобы «заработать» 100 тысяч долларов

7 ноября 2025, 14:08
Автор:
avatar

Недилько Ксения

Глава группы мошенников с фамилией Ермак назывался "двоюродным братом" главы Офиса президента Андрея Ермака, но это мошенническая выдумка, заявляет глава ОП.

"Только что узнал от полиции, что они поймали "на горячем" группу мошенников. Возглавлял ее некий Ермак Д.С., который назывался моим двоюродным братом. Конечно, это мошенническая выдумка", — отметил Ермак.

Он рассказал, что используя такую легенду, мошенник пытался выманить 100 тысяч долларов за то, чтобы якобы устроить кого-нибудь на высокую должность в Офисе президента.

"Уверен, что преступники получат справедливое наказание", – добавил он.


Напомним, портал "Комментарии" писал , что встреча руководителя Офиса Президента Андрея Ермака с послом в Великобритании Валерием Залужным может свидетельствовать о формировании нового политического тандема. Такое мнение высказал политолог, директор Института "Интермариум" Валентин Гайдай.

По его словам, всем очевидно, что ряд украинских политиков готовятся к политической борьбе.

"Это касается и политиков старого, и нового поколения и, конечно же, военных. Кстати, об одном известном бывшем военном. В последнее время все больше касающихся фактов и инсайдов указывают на то, что глава Офиса Президента Андрей Ермак взял Валерия Залужного в "разработку", — отмечает эксперт.

По его словам, не только эта встреча, которая, учитывая должности ее участников, вполне понятна, но и ряд других факторов указывает на политическую заинтересованность Ермака в Залужном. В частности, такими фактами политолог называет публикации по сотрудничеству Ермака и Залужного, которые уже давно появляются в СМИ. Кроме того, эксперт отмечает постепенное снижение рейтингов действующего президента Зеленского, что существенно уменьшает его шансы на переизбрание.



